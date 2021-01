5 pasos para estar más fit y saludable este 2021; guía básica para cumplir tus objetivos fitness

Acabó el 2020 y con él, las excusas que no te dejaron cumplir tus objetivos fitness. ¿Cerraron el gym o tu estudio y no supiste en dónde hacer ejercicio?, ¿trabajaste más de lo normal en home office?, ¿no tenías espacio? Definitivamente fue un año difícil, pero nos enseñó que si no nos adaptamos, nos estancamos. Y es que no se trata sólo de transformar nuestro cuerpo, si no de transformar nuestra vida, sentirnos saludables, con más energía y de crear hábitos que nos ayuden en cualquier aspecto de la vida, con o sin pandemia.

Si uno de tus propósitos para este 2021 es mejorar tu salud física, mental y estar más fit, pero no sabes por dónde empezar, quédate para leer estos cinco pasos que te ayudarán a acercarte a tu objetivo y llevar un estilo de vida más saludable.

1. Dile adiós al gimnasio y empieza a hacerte mejor amigo de tu sala

Sí, sabemos que no es lo mismo, pero queremos que veas esto como una oportunidad para trabajar contigo mismo. Adapta un espacio en tu sala, comedor, patio, balcón, etc. No tiene que ser muy grande, sólo lo necesario para que no choques con nada y te sientas cómodo. Busca también un espacio al aire libre si tienes la oportunidad, esto te ayudará a aumentar los niveles de dopamina, serotonina y endorfinas gracias a la acción combinada del ejercicio y la exposición al sol.

2. Fíjate objetivos claros y reales

Es muy fácil empezar, pero el no tener una meta y objetivo claro, en muchas ocasiones provoca que no termines lo que empezaste. El tener una bitácora con pequeñas metas que te lleven a un objetivo final, hará que quieras continuar hasta lograrlas. Pueden ser objetivos claros como: aumentar masa muscular, tener mayor resistencia, bajar tu cantidad de grasa corporal, o simplemente sentirte sano, fit y con mayor energía.

Una vez que establezcas ese objetivo, traza pequeñas metas que te ayuden a lograrlo. Por ejemplo: si lo que quieres es bajar grasa corporal, algunas de tus metas pueden ser no comer alimentos procesados durante un mes, tomar tres litros de agua diarios y dormir mínimo ocho horas al día.

3. Escoge una disciplina que te encante y que vaya de acuerdo con tus objetivos

Hacer ejercicio en casa ya es difícil, ahora imagínate hacer ejercicio que no te guste. Te recomendamos probar un método diferente y que te haga sentir bien mientras lo practicas como ERRE BARRE. Si aún no encuentras una disciplina en específico que disfrutes, o te gusta variar en tus ejercicios, te sugerimos adquirir una plataforma que te dé la opción de entrenar varias disciplinas. Aquí te dejamos el link de una aplicación con una oferta muy variada de clases que puedes hacer en casa dependiendo a tus gustos y objetivos.

4. Fija horarios específicos para tu entrenamiento

Tener un horario específico al día en el que hagas ejercicio te ayudará a ser constante. Dejar las cosas para cuando tengas tiempo o puedas hacerlo, te llevará a no hacerlo. Acostúmbrate a un horario en específico y poco a poco tu cuerpo se irá adaptando.

5. No te rindas

Crear un hábito supone un esfuerzo. Hacer que nuestro cuerpo se adapte al cambio, a una nueva rutina y a un nuevo ritmo de vida que antes era desconocido puede llegar a ser muy difícil. La clave es la constancia, la perseverancia y la motivación, esto hará que no abandones lo que empezaste y que llevar una vida saludable y fit se convierta en un hábito.

Recuerda que tú eres más fuerte que tus excusas, y que tú y solo tú, tienes el poder de cumplir lo que te propongas. Confía en ti y en tu fuerza interior.

Por: ERRE BARRE

IG: @ErreBarre