Consejos para empezar el año FIT..¡Adiós gordura pandémica!

Además de ansiedad, depresión, incertidumbre y miedo, el confinamiento nos trajo sobre peso, pues ante la falta de disciplina y exceso de calorías ingeridas y no quemadas por la situación de aislamiento que vivimos. Sin embargo, este año es un nuevo comienzo y siempre podemos formarnos nuevos hábitos para mejorar nuestra vida.

Uno de esos hábitos es el de la rutina de ejercicio. Pues muchos de los asistentes constantes al gym, justo pagan porque alguien te guíe o te imponga disciplina a la hora del trabajo físico. Sin embargo, debido al aislamiento esto pudo haberse coartado. Sin embargo, aún hay esperanza de recuperar la figura.

Aquí te dejamos algunos consejos para que dejes atrás esa gordura pandémica y te energices para llevar una vida mucho más saludable, que te haga menos propenso a cualquier enfermedad.

1. Cuida tu alimentación

No esperes a que sea 6 de enero para empezar la dieta "Después de la rosca de Reyes". Empieza ahora mismo para que veas resultados lo más pronto posible. Verifica que existan frutas y verduras en lo que comes día con día. Cuida que haya vitaminas y reconcíliate con la lechuga. (Y no, el cilantro y cebolla en los tacos, no cuentan como una ración de verdura).

2. Elige una actividad física que se pueda practicar en casa

No todo el ejercicio físico tiene que ser de gimnasio. Hay muchas rutinas online, que te pueden ayudar a perder grasa, calorías y lo más importante: La apatía. Pueden ser clases de baile, ejercicios cardio, de flexibilidad,etc. Lo que importa es que te muevas y evites estar todo el día sentado.

3.Descarga alguna app de ejercicio

Aunque no lo creas, existen. Hay aplicaciones para celular, que te marcan ciertas rutinas que puedes seguir y algunas, hasta las van modificando conforme pasa el tiempo. Todas son gratis y super efectivas. Algunas de ellas son: Strong, Jefit, Strava, DailyYoga, Endomodo o MyfitnessPal. De verdad, dales una oportunidad y verás cómo vale la pena.

4. Estírate después de tu jornada laboral

Con el Home office, muchos pasamos más de 8 horas sentados frente a la pantalla. No está de más que al terminar tu turno, hagas una rutina corta de estiramiento y flexiones. Con esto mejorará tu circulación. Prueba con esta:



5. Vuelve al suelo tu aliado

Hay una enorme cantidad de rutinas de suelo. trata de hacerte un espacio para practicarlas. No te frustres si al principio no te salen. Con el tiempo lograrás volverte todo un experto.