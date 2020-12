Cuidados para no sufrir dolores de cabeza o migraña

La cefalea o dolor de cabeza es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. Aquellas personas que han padecido de cefalea saben que a parte de la molestia que esto genera, se produce un impacto en la calidad de vida y en la manera de relacionarse con los demás.

Estos padecimientos son uno de los motivos de consulta más frecuentes por el cual las personas acuden a los servicios médicos, pues al menos el 47 por ciento de los adultos a nivel mundial han sufrido cefalea en el último año, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA).

En entrevista para El Heraldo de México, la doctora Karina Vélez, especialista en neurología por parte del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional la Raza y presidenta de la Asociación Mexicana de Cefaleas y Migrañas (ANCEMIG), señaló que aún no se sabe con certeza el por qué algunas personas son más susceptibles a padecer esta enfermedad o molestia, pero creemos que hay una susceptibilidad genética para que una persona presente estos síntomas y por supuesto también los factores ambientales”.

"No se cura, pero sí hay medicamentos que la controlan, si acuden a un médico les va a dar el tratamiento más específico de acuerdo a la enfermedad, un medicamento que realmente le funcione al paciente”, comentó.

La presencia de dolor en la cabeza es una alerta de que algo no anda bien en nuestro organismo y se debe de acudir con el médico general y/o neurólogo, quienes revisarán el historial clínico y establecerán un diagnóstico, determinando su origen e indicarán el tratamiento para aliviar el dolor, "Lo más importante es tener un diagnóstico, ponerle nombre y apellido a su padecimiento", acotó

La automedicación sólo ayuda a corto plazo, pero a largo plazo nos da muchos problemas, por que el paciente no sabe cuanto analgésicos tomar y empieza la ingesta excesiva que, sabes que podría provocar problemas renales o de gastritis”.

Uso de calefactores y problemas de salud

La especialista señaló que uno de los factores que pueden contribuir a que tengamos dolores de cabeza son los cambios ambientales, como lo son los cambios bruscos de temperatura y más que en estas épocas de frío, se incrementa el uso de la calefacción.

"Por lo anterior, es necesario tenerlo limpio todo el tiempo, quitando el exceso de polvo para que no cause alergias, y lo más importante, regular la temperatura, ya que se sugiere no llegar a más de los 23 grados centígrados porque “esto hace que la sequedad que provocamos en el ambiente, favorece este tipo de dolores".

Algunas de las recomendaciones que dio la doctora Karina Vélez para disminuir el riesgo de padecer dolores de cabeza:

• Dormir al menos 8 horas diarias

• Reducir el estrés con técnicas de relajación

• Mantenerse hidratado

• Comer sanamente y en los horarios pertinentes

• Hacer ejercicio

• Aminorar la ingesta de bebidas alcohólicas y con cafeína

Por: Hanzel Forteza