Especialistas aseguran que CAMINAR DESCALZO es benéfico para la salud: VIDEO

Normalmente estamos acostumbrados a seguir reglamentos que desde muy pequeños nos impusieron en la familia, uno de esos es no caminar descalzo en la casa, cuestión que no estaba a discusión si se trataba de nuestra mamá, y su típica orden de "No andes descalz@" para que ella no tuviera que lavar tus calcetines sucios o bien, para evitar enfermarte.

Es por eso que quizá llevar zapatos se ha convertido en una costumbre que todos los seres humanos tenemos y llevamos a cabo día con día, estando fuera o dentro de la casa, pero ahora con esta nueva normalidad, es verdad que pasamos más tiempo adentro en casa que afuera.

De hecho, en Japón se acostumbra no utilizar calzado dentro de los hogares, escuelas y otros sitios, y aunque en ellos es una costumbre que obedece a la HIGIENE, ya que permite que la suciedad acumulada en las suelas de los zapatos no entre en la casa o en el recinto en el que se está, puedes copiar esta costumbre, aunque no vivas en ese país.

Foto: Pexels

Beneficios de caminar descalzo

Según el doctor Pedro Cosculluela, cirujano ortopédico especializado en cirugía de pie y tobillo del Hospital Houston Methodist, caminar descalzo dentro de la casa es benéfico para la salud.

Su dicho está basado en que los pies descalzos naturalmente están acolchados y aunque los zapatos pueden ayudar a proporcionarles el confort adicional que necesitamos, no tendríamos de qué preocuparnos si camináramos descalzos todo el día en nuestro hogar.

Según el especialista, caminar descalzo no le provoca ningún daño a tus pies con el paso del tiempo, y es algo a lo que deberían acostumbrarse la mayoría de las personas.

Esto porque pasamos mucho tiempo usando zapatos, cuestión que resulta incómoda para los pies, ya que los pequeños músculos no se usan mucho cuando se utilizan al caminar.

Foto: Pexels

Además, el doctor comentó que cuando te quitas los zapatos y caminas descalzo, los músculos comienzan a trabajar intensamente, lo que provoca fatiga muscular, e incluso dolores breves.

Cabe destacar que estos dolores no son preocupantes, porque el dolor se siente al ejercitar los músculos, y suele desaparecer por posteriormente, para ello es necesario adaptarse a caminar descalzo, pero todo depende de la persona.

Otros especialistas apoyan la teoría

El médico Agustín Landivar también opina que caminar descalzo es benéfico para la salud, ya que disminuye el estrés, aumenta la energía, regenera la piel y las uñas, permitiendo que no se acumule la humedad que provocan hongos en los pies, por lo que él se inclina más a esta opción, debido a que apuesta por la acupuntura y la medicina naturista en vez de la medicina tradicional.

Con información de Excélsior y medios