Yurem revela que su papá lloró y le pidió perdón por dejarlo en bancarrota

Sin duda alguna, Yurem Rojas es uno de los nombres más reconocidos en la televisión mexicana actual ya que su presencia carismática, versatilidad y capacidad para conectarse con el público le han asegurado un lugar destacado en el entretenimiento. Además de ser actor, Rojas se consolidó como conductor y miembro del exitoso programa "Me caigo de risa".

No obstante, su carrera artística comenzó en su niñez, un recorrido lleno de aprendizajes, sacrificios y desafíos personales que no solo marcaron su vida profesional, sino también su vida familiar y financiera. Desde sus primeros pasos en el medio, Rojas mostró una capacidad innata para la actuación.

Sin embargo, a pesar de la fama y el éxito alcanzado desde muy joven, Yurem compartió en varias ocasiones que su infancia y adolescencia no fueron las típicas de un niño normal, relatando que su experiencia de crecer frente a las cámaras fue una etapa diferente. “Me siento muy agradecido por haber sido niño actor, aunque fue una etapa diferente. Yo se lo pedí a mis papás”, comentó en aquella entrevista.

¿Qué pasó con el dinero de Yurem? El actor lo explica

Uno de los temas más personales que Yurem compartió en el podcast "Auténticos" de Pedro Prieto, fue sobre cómo era el manejo del dinero que ganaba como niño actor, pues a pesar de que destacó en la televisión desde una edad muy temprana, nunca le interesó el aspecto económico de su trabajo, revelando que aunque nunca tuvo intenciones de ganar dinero por la fama, sus padres le prometieron que guardaría sus ahorros para cuando fuera adulto.

La familia atravesó por una crisis económica cuando Yurem tenía solo 10 años, lo que obligó a sus padres a recurrir a esos fondos.

Fotografía: Instagram/@yuremrojas

No soy millonario, quizá la gente piensa que lo soy porque trabajo desde los 6 años, pero la gente se queja de los papás administran el dinero de un niño actor, pero a ver un niño no va saber cómo administrar su dinero [...] Mis papás me guardaron mi dinero para cuando fuera grande y yo nunca peleé dinero porque no me interesaba, yo iba a trabajar porque me gustaba, dijo durante su intervención en el podcast.

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de sus papás al querer ahorrar todo el dinero ganado por él, el actor recordó cómo, en un momento muy difícil para su familia, su padre se quedó sin trabajo y su madre también pasó por dificultades laborales. De acuerdo con lo compartido por Yurem, su papá tenía un gimnasio que fue clausurado, por lo que se vio obligado a vender cosas en el mercado para poder subsistir y a usar el dinero ganado por el actor para poder salir de las dificultades.

Lo que pasó con mi dinero es que nosotros tuvimos una época muy fea donde mi papá se quedó sin trabajo y mi mamá se quedó sin trabajo por dos años [...] Un día, mi papá, llorando, me dijo: "es que ya no teníamos de comer y tuve que agarrar de tu dinero. Yo me prometí que no lo haría hasta que crecieras, pero no tenemos dinero", declaró.

Fue así como el actor narró que hubo momentos de hambre y dificultades extremas, incluso cuando su padre, al verse en una situación desesperada, le pidió perdón por haber utilizado su dinero.

Fotografía: Instagram/@yuremrojas

Yurem dice no sentir rencor por su papá

A pesar de las dificultades, Yurem nunca reprochó a sus padres el haber usado el dinero para salir de esa crisis económica, relatando que su actitud fue madura y comprensiva, reconociendo que, aunque había ahorros destinados para su futuro, en ese momento el bienestar de la familia era más importante.