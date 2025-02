Érika Zaba revela que Óscar Schwebel la bloqueó de sus redes sociales y confirma que hay una ruptura en OV7

En medio de la intensa polémica que se desató luego de que Mariana Ochoa diera a conocer que la relación entre los integrantes del grupo musical OV7 se encontraba fracturada, su excompañera Érika Zaba realizó una serie de declaraciones con las que habría confirmando la existencia de una ruptura en la agrupación.

En una reciente rueda de prensa del "90’s Pop Tour", en el cual se presentarán únicamente Ari Borovoy, Érika Zaba, Kalimba y M’Balia, a quienes se les ha bautizado como OV4 ante la ausencia de sus compañeros, la cantante dio a conocer que Óscar Schwebel la bloqueó de sus redes sociales, confesión a la que el intérprete de "Tocando fondo" se unió.

"Estaba en redes viendo y busco a a los OV7 y de repente vi que ya nada más podía seguir a seis y entonces dije "no pues ya me bloquearon", y no se porque estoy bloqueada pero pues habrá que preguntárselo a él, el chivo me bloqueo", reveló Érika Zaba, mientras que Kalimba remató diciendo "a mi igual, estoy igual".