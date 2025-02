Maribel Guardia rompe el silencio sobre el pleito legal con Imelda Garza: "Todo sea lo mejor para el niño"

Maribel Guardia se ha mantenido alejada de los reflectores tras haber dado a conocer sobre denuncia que presentó contra Imelda Garza Tuñón por la custodia de su nieto, José Julián, ante un supuesto problema de adicciones por parte de la madre. Desde entonces la actriz se mantiene en contacto a través de sus redes sociales, donde ha limitado las publicaciones a comunicados sobre el proceso legal y, recientemente, para dar el último adiós a celebridades como Daniel Bisogno y Paquita la del Barrio.

Fue el pasado 21 de enero cuando la vedette, de 65 años de edad, informó sobre la denuncia que presentó contra su exnuera, Imelda Garza, por la custodia de su nieto argumentando un problema de adicciones como el motivo de su preocupación. Algo ante lo que la viuda de Julián Figueroa no dudó en defenderse señalando a la actriz de quererle robar al menor y de violencia vicaria, asegurando que su exsuegra habría intentado llevarse al menor sin su permiso.

Pese a que ha intentado ocultarse de los medios, Maribel Guardia fue captada en su reciente llegada al aeropuerto de la Ciudad de México en donde dio declaraciones sobre el proceso legal que enfrenta con Imelda Garza. Además, habló del estado en el que se encuentra su nieto, quien por órdenes de las autoridades permanecerá con ella 90 días mientras se realiza una investigación.

“Todo bien, el niño está muy bien y la verdad no puedo hablar de esto porque no me permiten, tampoco puedo comunicarme con Imelda porque me lo prohibe la Fiscalía”, dijo Maribel Guardia y sobre su nieto añadió: “Está muy bien, lleno de amor, con muchos cuidados. Está muy bien en la escuela y esperemos que todo esto se solucione e Imelda esté bien y pueda estar, como se debe, con su bebé. Gracias por preocuparse, lo importante es que todo sea lo mejor para el niño, que él esté bien, que tenga lo que necesita que es protección y cuidados. Yo espero que tanto con ella como conmigo sea así, nada más le pido a Dios que ella esté bien”.