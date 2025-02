Yuri da el último adiós a Paquita la del Barrio con emotivo mensaje: "Mi corazón está triste"

Este lunes 17 de febrero la industria musical perdió a una de sus grandes figuras, pues falleció Paquita la del Barrio a los 77 años de edad. La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, en donde los mensajes con condolencias no se hicieron esperar entre fanáticos y otras celebridades. Entre ellos la cantante Yuri, quien a través de sus historias en Instagram reaccionó con un emotivo en el que dio el último adiós y recordó haber sido la última artista que colaboró con ella.

“Con profundo dolor y tristeza confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio en su hogar en Veracruz. Siendo una artista única e irrepetible, que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”, se lee en el comunicado en el que familiares de la cantante pidieron espacio para poder vivir su duelo en privacidad.

La intérprete de “Maldita primavera” se pronunció sobre la muerte de Paquita la del Barrio a través de sus historias en Instagram, donde expresó el profundo dolor que siente por la partida de la artista a quien le dedicó un emotivo mensaje. Yuri externó sus condolencias a la familia de la cantante, quien desde hace algunos años enfrentó problemas de salud que la llevó a cancelar sus conciertos hasta este lunes que falleció a causa de un infarto fulminante.

“Todo mundo me está hablando de Paquita, mi Paquita la del Barrio. Quiero decirles que lo siento tanto, mi más sentido pésame a su familia. Estoy muy triste, fui la última privilegiada en grabar con ella. Mi corazón está triste, se nos fue una grande. Que Dios la bendiga, a toda su familia mucha paz. Lo siento mucho”, dijo Yuri en un video a través de sus historias en Instagram.

En días recientes en entrevista con "Uno TV", Yuri reveló que hace algunos meses la voz de "Cheque en blanco" ya presentaba problemas graves de salud por los que, incluso, pensaron que se cancelaría su proyecto juntas; sin embargo, la cantante dio muestra de su profesionalismo y se presentó a la grabación del videoclip aún cuando su estado era delicado siendo ésta su última colaboración de Paquita la del Barrio.

“Paquita estaba muy, muy enferma. Ya habíamos pactado que íbamos a hacer un dueto, se nos puso muy grave y, obviamente, de esa gravedad dije: ‘Ya no grabamos’ (…) Cuando llegué se veía cansada y le hablé como veracruzana (…) Me dijo: ‘Yuri, sí estoy malita y estoy haciendo un gran esfuerzo'. Ella muy linda y muy amorosa me dijo: 'Hasta aquí llegué'”, recordó la cantante en entrevista para Uno TV.