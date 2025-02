No sólo Paquita la del Barrio, Dulce y Leo Dan también murieron mientras dormían, ¿qué es la muerte de los justos?

Este lunes el mundo de la música se vistió de luto con la muerte de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, quien falleció este 17 de febrero mientras se encontraba en su casa en el estado de Veracruz, según su mánager Francisco Torres, el deceso de la intérprete de "Rata de dos patas" ocurrió mientras la famosa dormía y se refirió a este deceso como uno de los ejemplos de las muertes de los justos.

A horas de su fallecimiento se recordó que la cantante de 77 años no ha sido la única celebridad en perder la vida de esta forma, pues otros casos recientes y que también resultaron dolorosos para el público son el de Dulce, quien murió el 25 de diciembre de 2024 y el de Leo Dan, pues el argentino murió en esta misma situación, pero el 1 de enero de 2025. Las causas de muerte no están relacionadas, pero hoy fueron recordadas por los fans y aquí te lo contamos.

Este lunes Francisco Torres habló con el programa "Venga La Alegría", donde reveló las causas de la muerte de su también tía, quien se quedó dormida y ya no despertó; por la mañana, al intentar despertarla y ver que no reaccionaba, se llamó a los servicios médicos para pedir ayuda, aunque ya no fue posible hacer nada al respecto.

"Estaba muy estable, en la semana estuvimos hablando en distintas ocasiones de que teníamos hacer el Auditorio Nacional, pero hoy en la mañana nos dieron la sorpresa de que no despertaba, llegó la ambulancia y dijeron que ya no había nada más qué hacer", explicó su mánager.

¿De qué murió Paquita la del Barrio?

Aunque en el comunicado en el que se confirmó la muerte de Paquita la del Barrio y pidieron privacidad para la familia en este duro momento, más tarde se dio a conocer que la cantante falleció por un un infarto fulminante mientras dormía; cabe destacar que su estado de salud se había visto complicado desde al menos el año 2021 con conciertos pospuestos, apariciones en silla de ruedas y una imagen deteriorada que preocupaba a los fans.

Como ya te contábamos, la intérprete de "Tres veces te engañé" no fue la única en morir de esta forma, pues a ella se le suman otros dos grandes de la música como es el caso del argentino Leo Dan y la mexicana Dulce. A este tipo de muertes se les conoce como los fallecimientos de los justos, esto por la forma tan tranquila que trascienden las personas; tras la muerte de Francisca, este término ha cobrado mucha fuerza en redes y aquí te lo contamos.

¿Qué es la muerte de los justos?

Se considera como la "muerte de los justos" a aquellos fallecimientos que ocurren mientras la persona se encuentra durmiendo, o en otras palabras, de seres que se quedan dormidos y que ya no vuelven a despertar. Este nombre tiene orígenes religiosos y bíblicos, pues se asegura que alcanzan la paz eterna y que trascienden sin ningún dolor o sufrimiento, es decir, que parten de este mundo en calma y sin cargar con ninguna pena.

"Entra en la paz. Descansan en sus lechos, los que andan en su camino recto", dice Isaías 57;2.

Otro versículo de la biblia, éste del Antiguo Testamento, explica estos fallecimientos como que las "almas de los justos están en manos de Dios y el tormento no los alcanzará", además que "gozarán de paz", es por ello que se considera que todas las personas que mueren mientras duermen lo hacen sin sufrimiento alguno y que por lo tanto recibieron la muerte de los justos.

