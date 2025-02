La polémica canción que le dedicó El Tri a Donald Trump en concierto en la CDMX

Alex Lora está celebrando sus 56 años de trayectoria en el Rock & Roll, por lo que está disfrutando de una serie de conciertos en todo México. Este fin de semana se presentó en la Ciudad de México en pleno festejo del amor y la amistad. Lo que nadie se esperaba era que el cantante de 72 años haría una mención especial para Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, eso sí, su mensaje fue bastante polémico.

El poblano tenía preparado un show muy mexicano, demostrando que está orgulloso de su país. Al comenzar su concierto interpretó el Himno Nacional mientras sostenía una Bandera de México. En medio de la celebración, Lora agradeció a todos por acompañarlo a lo largo de estos 56 años. Después de interpretar algunas de sus canciones decidió cantar una bastante polémica, ya que le mandó un mensaje a Donald Trump.

En el 2016, Lora presentó su canción contra el magnate de Estados Unidos. El tema lo estrenó en Los Ángeles, donde mostró su crítica por los comentarios y la política que había presentado el republicano contra los mexicanos y los inmigrantes. En la letra le deja claro que no entiende de razones y sólo quiere que se haga su voluntad.

"No quieres entender razones, no aceptas la realidad. Y quieres que todo el mundo haga tu santa voluntad. Así como tú quieres, no se va a poder. Pince Donald Trump, ¿por qué no te mueres?", dice parte de la letra del sencillo que cantó en vivo por segunda ocasión en su carrera arriba de los escenarios.