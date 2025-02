Querida actriz de “The Bachelorette” es diagnosticada con cáncer de mama a los 34 años

El Día de San Valentín no fue lo que esperaba Katie Thurston y así lo relató a través de un mensaje en sus redes sociales en el que habló sobre su diagnóstico de cáncer de mama. La actriz señaló que durante el 14 de febrero se dedicó a realizar citas médicas para el plan de tratamiento que comenzará a partir de ahora y que incluyen salud mental, fertilidad y cirugías para comenzar su lucha contra la enfermedad.

La estrella del reality show “The Bachelorette” explicó a través de sus historias en Instagram la manera en la que fue diagnosticada, así como el radical cambio en sus planes con su pareja, Jeff Arcuri, con quien se comprometió en septiembre de 2024 y a quien agradeció por su apoyo en un momento de salud tan difícil por el que tuvieron que cancelar su viaje por el mundo para comenzar cuanto antes su tratamiento médico.

La actriz, de 34 años de edad, relató a través de sus historias en Instagram que todo comenzó con una autoexploración en la que sintió una bolita en uno de sus senos, aunque dejó pasar un poco de tiempo antes de acudir al médico debido a que información señalaba que "la mayoría de los cánceres de mama no duelen". Sin embargo, ante la insistente molestia y el intenso dolor, decidió ir al médico donde le hicieron un ultrasonido mamario y su “primera mamografía".

“Tenía un pequeño bulto en mi seno alrededor de la posición de las 10 en punto. Lo descubrí yo misma. Pensé que tal vez era mi período [o] tal vez era dolor muscular por hacer ejercicio. Pero, eventualmente, este bulto nunca desapareció (…) Pensé que era SPM o por hacer ejercicio. Mi primer bulto (quiste benigno) se sentía como un guisante o una canica y duro, antinatural, pero no me causó malestar. El segundo se sentía más grande. El dolor inicialmente iba y venía, pero tal vez después de 3-4 meses de que no se fuera o mejorara, me puse nerviosa y vi a mi doctor”, explicó la actriz.