Funeral de Paquita la del Barrio será en Veracruz, mánager revela cómo cumplirán su última voluntad

La muerte de Paquita la del Barrio fue confirmada por sus familiares la mañana de este lunes 17 de febrero de 2025; la intérprete de "Rata de dos patas" falleció a los 77 años de edad mientras dormía en su casa ubicada en el estado de Veracruz. En tanto, ya se ha dado a conocer que sus restos serán cremados y el funeral se llevará a cabo de manera privada, sin embargo, sus fans esperan que se lleve a cabo un homenaje para poder despedirla.

Francisca, mejor conocida en México como Paquita fue una de las intérpretes más talentosas de nuestro país, destacó por su estilo irreverente en contra de los hombres, quienes la hirieron varias veces a lo largo de su vida y por eso les escribía con rencor pero al mismo tiempo con talento transformado en éxito.

Paquita la del Barrio fue una de las pioneras en el género bolero-ranchero, durante su carrera no solo se abrió camino en la industria musical, también en la televisión y el teatro, por lo que su presencia en la escena artística será recordada por mucho tiempo por muchas generaciones.

Familia de Paquita la del Barrio quiere cumplir su última voluntad

De acuerdo con declaraciones hechas para Hoy por parte de Francisco Torres, su sobrino y mánager, su familia desea cumplir la última voluntad de Paquita la del Barrio, que era regresar a la Ciudad de México donde tuvo su negocio, vivió por muchos años, paso tristezas, éxitos y fracasos, por lo que buscarán que ahí se le realice un homenaje y sus fans puedan despedirse de ella y celebrarla como se merece.

En tanto, los restos de Paquita serán cremados en su natal Veracruz y de ser el caso, solo sus cenizas llegarían hasta la Ciudad de México para llevarlas a su mansión ubicada en la colonia Guerrero. Recordemos que la cantante viajaba constantemente a su casa en Alto Lucero y ahí pasaba algunas temporadas, precisamente fue en ese lugar donde perdió la vida.

¿De qué murió Paquita la del Barrio?

Francisca Viveros Barradas, nombre real de la intérprete murió a causa de un infarto fulminante mientras dormía. La cantante tuvo la llamada "muerte de los justos", es decir aquella que le ocurre a una persona cuando no sufre ni agoniza previo a partir de este mundo. Pese a que tuvo complicaciones de salud este año, su muerte fue muy repentina, pues en los últimos días se encontraba estable pese a que no podía caminar e incluso ya no sentía sus piernas.

