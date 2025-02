Paquita la del Barrio se sentía mal desde hace tiempo, Yuri revela detalles de su último dueto

La cantante Yuri se tomó un momento para expresar su pésame a la familia de Paquita la del Barrio quien murió este 17 de febrero en su casa de Xalapa, Veracruz. A los 77 años de edad perdió la vida sin que se haya reportado que estuviera grave de salud; su familia dio a conocer que Paquita se fue a acostar la noche del domingo y esta mañana ya no pudieron despertarla, pues muró mientras dormía. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles de la sensible pérdida.

Su representante Francisco Torres explicó que su familia quiere atravesar este proceso en calma, por lo que pidieron respeto al dolor que viven ante esta pérdida e indicó que es posible que los servicios funerarios se lleven a cabo en Veracruz, estado de donde es originaria la intérprete quien durante casi cinco décadas de carrera artística nos cautivó con la manera tan emotiva de cantar.

Yuri tuvo el honor de grabar con Paquita. Foto: Agencia México

Paquita se sentía mal desde hace algún tiempo

Al respeto de su muerte, la cantante Yuri dio a conocer que desde hace un tiempo Paquita le había dicho que algo no andaba bien con su estado de salud y contó que tenía miedo de ir al médico. Indicó que lamenta mucho su partida y reconoció que se siente privilegiada por haber podido grabar un dueto junto a ella.

Ella me contó que estaba enferma de sus piernas, que sufría mucho, platicamos poco tiempo pero me dijo que no se sentía bien, que físicamente no se sentía bien, le dije Paqui tienes que echarle ganas, que verte eso, verte con un doctor. Ella me platicó que no estaba muy bien, platicamos entre mujeres y le dije tiene que echarle ganas. Uno nunca piensa que la gente se va a ir tan pronto.

Durante el programa Hoy, Yuri dedicó un emotivo mensaje para recordar el dueto que hizo junto a Paquita la del Barrio del tema "Cheque en blanco" dijo que ella tenía poco tiempo de haber salido del hospital cuando grabaron ese video y que incluso no tenía ganas de hacerlo porque no se sentía bien. Recordó que luego de platicar con ella la convenció de grabar y en dos horas lograron el video.

Me dijo, no me siento bien, mi vida ya no es la misma, le dije que tenía que verla un médico, y ahí estaba echándole ganas, muy profesional como siempre, nos decía que a lo mejor ya no salía del hospital que oráramos porque estaba muy grave.

Yuri recordó que Paquita era una mujer muy "neta" que decía las cosas de frente y cuando algo no le gustaba lo decía.