Gaby Ramírez recuerda la amarga experiencia que tuvo al iniciar su carrera: “Me hicieron sentir horrible”

Gaby Ramírez ha logrado abrirse paso con éxito en la televisión hasta convertirse en una de las conductoras más queridas por el público; sin embargo, el camino no ha sido sencillo y así lo recordó la presentadora por una mala experiencia en sus primeros proyectos. Relató que las burlas y el fuerte regañó que recibieron la hicieron derramar lágrimas, además de haber dudado del gran talento que posee y que ha demostrado con el tiempo.

En entrevista para "De primera mano", Gaby Ramírez habló sobre los obstáculos que ha tenido que enfrentar durante su carrera ante las cámaras, entre éstos permanece en su memoria lo ocurrido hace varios años cuando llegó a la Ciudad de México para ser parte de un programa de espectáculos en el que le tocó presentar una sección sobre celebridades, un tema que en el aquel momento aún no dominaba del todo, motivo por el que el resultado no fue lo que esperaba.

"Yo me vine por redes, no venía como para conducir espectáculos. De repente se empezaron a burlar, a decirme... me acuerdo mucho que esa vez me hicieron llorar demasiado, de plano me sentí como esas películas que te vas al baño, te sientes y lloras y lloras todo lo que puedes (...) ‘Cómo te pusimos ahí y no supiste hacer nada’, me gritaron horrible, me hicieron sentir horrible. Yo salí del baño llorando y dije: ‘Jamás en la vida voy a permitir que alguien me haga sentir así y lo voy a demostrar con mi trabajo, y desde ahí empecé a estudiar”, recordó la conductora.