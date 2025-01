Violeta Isfel revela malos tratos de Adrián Marcelo: "Estuvo muy raro, fue muy incómodo"

La polémica persiste para Adrián Marcelo tras su paso por "La Casa de los Famosos México" donde fue señalado de fomentar el machismo y la misoginia por comentarios contra otras participantes, sobre todo a la actriz Gala Montes. Ante esto, famosos han relatado la mala experiencia que tuvieron al compartir cuadro con él, como Violeta Isfel que recordó sentirse incómoda por los malos tratos que recibió en el programa al que fue invitada y en el que era parte en ese momento el youtuber.

Violeta Isfel habló de sus planes profesionales para 2025, entre los que se encuentra la puesta en escena "Señora presidenta" en la que comparte créditos con algunos finalistas de "La Casa de los Famosos México" como Mario Bezares y Arath de la Torre. Proyecto contra la que Adrián Marcelo arremetió augurando fracaso y generando una ola de comentarios negativos al elenco aún antes de su estreno.

Al respecto, la actriz aseguró que la obra ha tenido buen recibimiento del público y aclaró que no fue cancelada, sino que será suspendida durante algunas semanas para cambiar el lugar en el que se presentarán. Puntualizó que los comentarios, como el del influencer regiomontano, no han logrado afectar la popularidad de la puesta en escena pese a la controversia a la que se sumó la salida de Briggitte Bozzo.

Violeta Isfel recordó que hace algunos años fue invitada al programa "Es en serio" en el que coincidió con Adrián Marcelo, pues el creador de contenido era parte de los conductores. Aunque no recordaba su nombre, logró identificarlo cuando apareció como uno de los participantes en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" y con ello revivió la amarga experiencia que vivió cuando estuvo en el ya mencionado programa.

“Yo nunca consumí su contenido, no es una figura pública que yo consuma. Yo conocía a Adrián Marcelo porque una vez fui al programa, que me trataron terrible, estuvo muy raro, fue muy incómodo ir, la verdad, para qué te miento. Yo no sabía quién era él, para mí eran conductores de un programa que se llamaba ‘Es en serio’ y que me sentí muy incómoda y que no estuvo padre la entrevista. Fue hace tantos años, y lo tenía tan desdibujado, ni siquiera sabía que se llamaba así, y me trataron tan raro que para mí fue como: ‘Todo es en serio me trató extraño, fue incomodo, no regresaré’, es todo lo que pasó”, dijo la actriz en un encuentro con los medios retomado por “Qué buen chisme” en YouTube.