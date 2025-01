Adrián Marcelo de nuevo se va contra Gala Montes, pero es criticado: “Ni yo duré tanto tiempo obsesionado con mi ex”

La polémica en torno a “La Casa de los Famosos México” (LCDLFM) edición 2024 continúa, ya que el youtuber Adrián Marcelo, de 34 años de edad, lanzó una nueva crítica contra su excompañera Gala Montes, de 24 años. Los exparticipantes tuvieron diversos conflictos que derivaron en fuertes discusiones e incluso la salida del regiomontano, a quien la famosa tachó de “misógino”.

El titular del programa de YouTube “Radar” acudió al podcast “La cotorrisa” que conducen los comediantes “Slobotzky” y Ricardo Pérez, ante quienes recordó cómo fue su estancia en el reality show. A lo largo del programa -que se estrenó el pasado 1 de enero-, el generador de contenido incluso recordó que se bañaba con chanclas, pero aprovechó este comentario para criticar a la actriz y cantante.

“Yo me bañaba con chanclas porque no quería pisar donde pisan morras que se presentan en vulcanizadoras en Yucatán y, sobre todo, por Mario (Bezares) que estuvo en la cárcel. Yo no iba a pisar el mismo suelo”, destacó Adrián Marcelo.