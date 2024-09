Muere Will Jennings, coescritor de "Tears in Heaven" y "My Heart Will Go On"

Cuando escuchamos una canción, normalmente nadie piensa en la mente detrás de la letra que estamos cantando, pero la realidad es que las y los compositores detrás de la música merecen el mismo reconocimiento que quienes la interpretan. Es así como el mundo de la música se encuentra conmovido por una triste pérdida, pues se dio a conocer la muerte de Will Jennings, compositor estadounidense que fue coescritor de temas como "Tears in Heaven" y "My Heart Will Go On".

Jennings dejó este plano terrenal el pasado 6 de agosto a la edad de 80 años, plasmando una huella imborrable en la historia de la música y destacándose por su trabajo en bandas sonoras de películas icónicas y colaboraciones con algunos de los artistas más influyentes de las últimas décadas. Su muerte fue confirmada por su editor a través de un comunicado, en donde informó que el compositor había estado enfermo desde hace algún tiempo.

Sigue leyendo:

¿De qué murió Sérgio Mendes, músico brasileño y leyenda de la bossa nova?

Encuentran muerto al rapero Rich Homie Quan en extrañas circunstancias dentro de su casa

Con la noticia de su fallecimiento, numerosas figuras del mundo de la música y el entretenimiento han rendido homenaje a Will Jennings.

Fotografía: X/@CDionSpain

Con la muerte de Will Jennings, el mundo pierde no solo a un talentoso compositor, sino a una de las figuras más influyentes en la historia de la música moderna. Su capacidad para contar historias a través de la música, su sensibilidad para abordar temas universales y su compromiso con la excelencia lo convirtieron en un referente indiscutible en la industria.

¿De qué murió el compositor Will Jennings?

Si bien, en el comunicado se confirmó que el escritor había presentado problemas de salud desde hace algún tiempo, las causas exactas de su muerte no fueron reveladas. Pero aunque su voz se ha apagado, su legado vive en las notas y palabras que escribió, recordándonos que la música tiene el poder de conectar corazones y trascender generaciones.

Y es que la carrera de Jennings se define por su habilidad para transformar emociones complejas en palabras poderosas, ya que alo largo de su trayectoria, fue galardonado con dos premios Óscar, destacando su capacidad para captar la esencia de las películas a través de sus composiciones. Uno de sus mayores logros fue la creación de la inolvidable "My Heart Will Go On", interpretada por Céline Dion para la banda sonora de "Titanic" (1997).

Este tema no solo le otorgó a Jennings el Óscar a la Mejor Canción Original en 1998, sino que también se convirtió en uno de los temas musicales más reconocidos de la historia del cine, siendo un éxito global que ocupó los primeros lugares en las listas de popularidad en todo el mundo.

Jennings compartió el éxito de "My Heart Will Go On" con el compositor James Horner, quien falleció en 2015 en un accidente aéreo. Esta colaboración entre dos gigantes de la música cinematográfica se tradujo en un hito que sigue resonando en la cultura popular a más de dos décadas de su lanzamiento.

El gran aporte de Will Jennings a la música contemporánea

Pero además de su trabajo en cine, Will Jennings dejó una marca indeleble en la música popular y entre sus múltiples colaboraciones con artistas de renombre, destaca su trabajo junto a Eric Clapton en la conmovedora "Tears in Heaven". La canción, lanzada en 1992, fue escrita tras la trágica muerte del hijo de Clapton y obtuvo un Globo de Oro, así como varios premios Grammy, reconociendo su profunda capacidad para transmitir dolor y resiliencia a través de la música.

En la década de los 80, Jennings también se asoció con Steve Winwood para producir varios éxitos, incluyendo "Higher Love" y "Roll With It", ambos de gran éxito comercial. Sus composiciones con Winwood, como "Back in the High Life Again" y "Don’t You Know What the Night Can Do", capturaron el espíritu de una época y definieron gran parte del sonido de la música rock y pop de esa era.

A lo largo de su carrera, el compositor también colaboró con leyendas de la música como Whitney Houston, Mariah Carey, Barry Manilow, Jimmy Buffett y Tim McGraw. Entre los éxitos más destacados se encuentran "Looks Like We Made It" de Barry Manilow y "Didn’t We Almost Have It All" de Whitney Houston, canciones que alcanzaron el número uno en las listas de popularidad y continúan siendo clásicos atemporales.

¿Quién fue Will Jennings?

Will Jennings nació en Kilgore, Texas, en junio de 1944 y desde una edad temprana mostró interés en la escritura, por lo que su formación académica en literatura inglesa, con un título de la Universidad Estatal Stephen F. Austin en Texas, fue fundamental para desarrollar su talento como letrista.

El respeto y la admiración que Jennings cosechó a lo largo de su carrera es un testimonio de su enorme influencia en la industria musical.

Fotografía: X/@celinepodcast

Antes de dedicarse por completo a la música, Jennings trabajó como profesor universitario en la Universidad de Wisconsin en Eau Claire, donde impartió clases durante tres años; esta experiencia docente no solo le permitió perfeccionar su habilidad con las palabras, sino que también le otorgó una perspectiva amplia sobre la narrativa, lo cual fue clave en sus futuras composiciones y a pesar de que la enseñanza le apasionaba, Jennings decidió seguir su verdadera vocación en la música, decisión que fue respaldada por su talento innato y su capacidad para conectar emocionalmente con los oyentes a través de sus letras.

Es así como en 2006, fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores, un reconocimiento a su contribución al arte de la música, al haber creado letras y melodías que han emocionado a millones de personas alrededor del mundo.