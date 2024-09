Encuentran muerto al rapero Rich Homie Quan en extrañas circunstancias dentro de su casa

El mundo del rap internacional está de luto. Este 6 de septiembre de 2024 se dio a conocer que el compositor Rich Homie Quan falleció. Lo encontraron en su casa en situaciones extrañas que ya son investigadas por las autoridades locales en caso de requerir una intervención policial.

Sigue leyendo: Muere el youtuber Paul Harrell: él mismo anunció la noticia minutos antes con un desgarrador VIDEO

La muerte del rapero fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton a The New York Times, pero no se ha dado a conocer hast el momento la causa de la muerte del cantante originario de Atlanta, conocido como el "rapero melódico"

Encuentran sin vida al rapero Rich Homie Quan

Crédito: Instagram oficial

El rapero Rich Homie Quan fue encontrado muerto a la edad de 33 años durante las primeras horas del día 6 de septiembre de 2024. Los titulares de importantes diaron en los Estados Unidos comenzaron a circular la noticia en, mientras que su familia confirmó el deceso a la revista Rolling Stone.

Diarios como Masquerade, rememoraron una entrevista donde se dice que el rapero era cercano a sus padres, le gustaba el béisbol y la poesía. También tenía grandes planes dentro de la música. Le gustaba estar en el estudio y crear todos los días música nueva porque aseguraba que los sonidos hoy en día son efímeros y duran poco en el oído del público.

Antes de hacerse famoso, cuando acababa de cumplie 21 años, fue encarcelado en el condado de Dekalb. Permaneció 15 meses tras las rejas y comenzó a leer a James Patterson o a Sandra Brown, lo que le impulsó a hacer canciones una vez que fue liberado por las autoridades, y entonces le llegó el éxito con base en el trabajo duro de todos los días.

Era una de las grandes promesas del rap en los Estados Unidos. Crédito: Instagram oficial

¿Quién era Rich Homie Quan?

Dequantes Devontay Lamar, conocido artísticamente como Rich Homie Quan, fue un rapero estadounidense de lo más destacado en los últimos años en la escena del hip hop. Surgido de Atlanta, Quan comenzó a ganar reconocimiento a mediados de la década de 2010 gracias a su estilo melódico y sus letras que atendían principalmente a sus emociones.

E poco tiempo ganó un gran éxito y fue reconocido por el público y sus colegas como una de las nuevas promesas del trap, género que dominaba la industria musical. Con canciones como "Flex (Ooh, Ooh, Ooh)" y "Ride Out", Rich Homie Quan consolidó su posición y se convirtió en una figura recurrente en las listas de éxitos.

Algunas de las cintas que lo hicieron famoso fueron:

Still Goin In: Reloaded

I Promise I Will Never Stop Going In

If You Ever Think I Will Stop Goin' In Ask RR

ABTA: Still Going In

A pesar de su corta trayectoria, el artista logró colaborar con grandes nombres del hip hop y dejó un legado musical que sigue siendo apreciado por sus fans. Lamentablemente, su vida se vio truncada de manera prematura en este 6 de septiembre de 2024, decenas de estrellas han publicado sus condolencias a la familia.