Brian May, el icónico guitarrista de Queen, sufre un derrame cerebral y pierde el control de un brazo

El mundo de la música se encuentra pendiendo de un hilo después de que se diera a conocer que el icónico guitarrista de la banda británica Queen, Sir Brian May, ha sufrido un "leve derrame cerebral", mismo que lo dejó momentáneamente sin control sobre uno de sus brazos.

De acuerdo con lo compartido por el artista de 77 años, a través de su cuenta oficial en Instagram, a pesar del susto inicial, May aseguró que su condición ha mejorado y que puede continuar tocando la guitarra, un hecho que, según sus palabras, estuvo en duda durante varios días tras el incidente.

Sigue leyendo:

Roger O'Donnell, tecladista de The Cure revela que venció un agresivo cáncer en la sangre

Elton John pierde la vista de un ojo después de sufrir una fuerte infección, ¿cuál es su estado de salud?

No es sorpresa que el impacto de esta noticia haya resonado tanto en la comunidad musical como entre sus millones de admiradores en todo el mundo, quienes han expresado su alivio al saber que el guitarrista está en proceso de recuperación. Sin embargo, la noticia también ha generado preguntas sobre el estado de salud del legendario músico, así como sobre los cuidados y restricciones que ahora enfrenta.

¿Cuál es el estado de salud de Brian May después de sufrir un derrame cerebral?

De acuerdo con el testimonio del propio Brian May, el episodio ocurrió hace aproximadamente una semana, pero había decidido no hacerlo público hasta estar seguro de su evolución. "Estoy aquí para traerles, en primer lugar, una buena noticia, creo [...] es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días", afirmó el guitarrista a través de un video en Instagram, con una mezcla de alivio y humor.

Sin embargo, también confesó que durante algunos momentos temió perder su habilidad para tocar la guitarra, lo que ha sido la piedra angular de su vida profesional durante más de cinco décadas. De la misma forma, el músico explicó que el derrame cerebral fue completamente inesperado, ocurriendo "de la nada" y dejándolo sin control sobre uno de sus brazos.

Si bien es probable que su ritmo de vida cambie en los próximos meses mientras continúa recuperándose, es evidente que su pasión por la música y sus otros intereses sigue tan fuerte como siempre.

Fotografía: Instagram/@brianmayforreal

"Fue un poco aterrador [...] De repente, no tenía ningún control sobre este brazo y fue una sensación que jamás había experimentado", admitió el legendario guitarrista. Pero a pesar del impacto inicial, May elogió la rápida y eficiente atención médica que recibió en el Hospital Frimley Park, ubicado en Surrey, en las afueras de Londres y es que este centro médico es reconocido por su atención especializada en accidentes cerebrovasculares y otras emergencias neurológicas, lo que fue clave para estabilizar la condición del guitarrista y comenzar su proceso de recuperación.

¿Cuáles serán los cuidados de Brian May ahora?

Tras el diagnóstico, los médicos le han recomendado a Brian May llevar una vida más moderada durante el proceso de recuperación. Según ha detallado el propio artista, se le ha aconsejado evitar actividades que puedan elevar su frecuencia cardíaca de manera excesiva, como conducir o realizar esfuerzos físicos significativos. "Solo hago lo que me dicen, que es básicamente nada", comentó con su característico sentido del humor.

La importancia de seguir estas recomendaciones médicas es vital para prevenir futuros incidentes, ya que los derrames cerebrales, incluso aquellos considerados leves, pueden tener secuelas si no se toman las precauciones adecuadas. Según la Asociación Estadounidense del Corazón, los mini-derrames, o accidentes isquémicos transitorios (AIT), son señales de advertencia que no deben tomarse a la ligera, ya que pueden ser precursores de problemas cerebrovasculares más graves.

También es un ferviente defensor de los derechos de los animales y ha utilizado su plataforma para hablar en contra de la caza de zorros y otras prácticas que considera crueles.

Fotografía: Instagram/@brianmayforreal

Aunque May no ha especificado si su episodio fue catalogado como un AIT, el hecho de que los médicos le hayan ordenado descansar y moderar sus actividades sugiere que están siendo cautelosos en su enfoque para evitar posibles complicaciones futuras. A pesar de los desafíos que enfrenta, May ha dejado claro que no tiene intenciones de retirarse. "Estoy agradecido de poder seguir adelante", afirmó en su mensaje a los fans.

Y es que Brian May no es solo una leyenda de la música, pues su vida ha estado marcada por una asombrosa combinación de logros en distintos campos. Nacido en 1947, en Hampton, Londres, se convirtió en una de las figuras más reconocidas del rock como guitarrista principal de Queen.

Pero además de su prolífica carrera musical, May también es un astrofísico con un doctorado en física obtenido en el Imperial College de Londres en 2007. Su pasión por la astronomía ha llevado a colaboraciones científicas de gran relevancia, incluido su trabajo con la NASA en la misión New Horizons, que exploró los confines del sistema solar. En reconocimiento a sus contribuciones tanto en la música como en la ciencia, fue nombrado Caballero del Imperio Británico (Sir) en 2020.