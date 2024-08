Karol G da cachetada con guante blanco a sus haters, canta ópera junto a Andrea Bocelli y es ovacionada

Karol G, la cantante colombiana de música urbana, sorprendió al mundo tras el estreno de su nuevo dueto. Fue invitada por el italiano Andrea Bocelli para interpretar una de sus más famosas canciones "Vivo por ella", misma que busca nuevos aires para meterse entre los gustos de las juventudes de 2024.

A pesar de que la nueva versión conserva mucho de la original, también le imprimieron un sutil tinte pop y algunos nuevos arreglos musicales. Se trata de una canción que formará parte del disco de duetos para celebrar los 30 años de carrera del cantante europeo.

Karol G maravilla a la audiencia con dueto junto a Andrea Bocelli

Este disco estará listo el día 25 de octubre de 2024, pero ya se puede hacer tu compra temprana por la página oficial del cantante. Ya se estrenó una canción que forma parte de la colección que es el tema de Andrea Bocelli y Shania Twain en "Da Stanotte in Poi (From This Moment On)".

El tema fue aplaudido por todos los fanáticos tanto de Andrea Bocelli como de Karol G, quienes aseguran que se trata de una de las más increíbles versiones que han escuchado de la mencionada canción. Además, hacen especial referencia a que la colombiana se lució con la voz.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados que aparecieron en YouTube:

¿Quién es Karol G?

Karol G es una de las artistas urbanas más influyentes de la actualidad. Su carrera musical despegó a partir de su participación en el reality show "Factor X", donde gracias a su talento y carisma logró robarse el corazón de toda la escena musical latina a nivel mundial.

Hoy por hoy destaca con temas como "Tusa", "Bichota" y "Provenza" que se volvieron en himnos del reguetón. Karol G ha logrado romper récords y consolidarse como un referente del género urbano. Su música, caracterizada por letras empoderadas y ritmos pegadizos, ha conectado con millones de fans en todo el mundo.

Su más reciente álbum "Mañana Será Bonito" la consolidó como una de las artistas más escuchadas a nivel global, obteniendo un Grammy Latino y múltiples reconocimientos. Con cada nuevo lanzamiento, Karol G demuestra su versatilidad y su capacidad para reinventarse, consolidando así su posición como una de las figuras más importantes de la música latina.