Karol G, de luto; rompe en llanto en pleno show y externa: “Me di cuenta muy tarde que la quería mucho” | VIDEO

“Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo y a la cual quería mucho”, expresó Karol G en pleno concierto para abrir su corazón y revelar que está de luto. La cantante colombiana, de 33 años de edad, no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto, conmoviendo a sus admiradores que la apoyaron y le externaron su amor. La escena impactó tanto que el video es tendencia en redes sociales y las personas siguen estando para la compatriota de Shakira.

La compositora y productora musical está de gira por Europa con su tour “Mañana será bonito” y el pasado 2 de julio ofreció un concierto en el estadio Uber Arena, en Berlín, Alemania, donde no pudo más con la tristeza. Al estar en el escenario, luciendo un vestido largo en color azul, la cantante de “TQG” se detuvo para compartir que hacía unos días perdió a una persona especial. La voz de la artista se entrecortó y las lágrimas brotaron.

Karol G está de gira de Europa con su tour "Mañana será bonito".

Karol se derrumba en pleno escenario

“Me di cuenta muy tarde que la quería mucho. No me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que quería a esa persona”, externó Karol G, quien se mostró totalmente vulnerable ante sus fans. Además, la también empresaria admitió “no sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que me sentía por su presencia, por su compañía y por su amistad”.

A qué persona perdió Karol G

De esta manera, la intérprete de “Contigo” dio a conocer que perdió a un amigo, lo que también se informó en el perfil de Twitter, red ahora llamada X, RMAYTEB (@RMAYTEB_), ya que se lee la leyenda “Karol G hablando de un amigo que hace un par de días se fue al cielo”.

De momento, la cantante no ha dado más detalles de la persona a la que perdió, únicamente dejó entrever que vive un luto. A pesar de esto, Karol G continúa con su gira “Mañana será bonito” porque tiene fechas programadas para lo que resta del verano, ya que la meta es visitar diversos países de Europa, donde se ha abierto camino debido a que es una de las artistas latinoamericanas más conocidas y queridas a nivel global.