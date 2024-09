Billie Eilish confiesa que la mexicana Carla Morrison la inspiro para escribir una canción

Billie Eilish es una de las artistas más grandes de todo el mundo, pues en la última década ha demostrado que la edad no es un impedimento para ser la mujer más escuchada en el mundo, pues, la artista sigue creando increíbles temas que emocionan a sus fanáticos mundiales.

Por lo que gracias a su más reciente lanzamiento “Hit Me Hard and Soft” ha conquistado a sus fanáticos con temas muy personales y especiales; ahora para todos los fans mexicanos ha mencionado que Carla Morrison ha sido una de sus inspiraciones en su música, por lo que sorprendió a todos.

Fue en una entrevista para donde mencionó que la cantante mexicana ha sido una increíble inspiración e incluso la canción “Wish You Were Gay” es un producto de la inspiración de Carla Morrison, pues, ella es fan de su voz y de canciones como “Eres Tú” la que la hicieron escribirlas.

“Aprendí ‘Eres tú’, que me encanta y era una canción que solía cantar todo el tiempo. Y me encantaban tanto esos acordes que recuerdo que simplemente tocaba esos acordes todo el tiempo y luego los puse en un orden diferente, y después escribí un verso en el coro de “Wish You Were Gay”. Y luego escribí el resto de la canción, y lo cambié y todo. Pero sí, es verdad, me inspiré mucho en esa canción“, dijo Billie Eilish.