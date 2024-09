Brad Delson, guitarrista de Linkin Park, renuncia a la banda horas después de presentar a su nueva vocalista

El pasado 5 de agosto, las y los fans del nu metal de los 90 entraron en un estado de euforia al conocer que la icónica banda Linkin Park se reuniría después de siete años de descanso. Entre las sorpresas que la banda compartió con sus seguidores, se encuentra la incorporación de Emily Armstrong como vocalista y Colin Brittain como baterista, así como una nueva gira mundia para presentar su nuevo álbum de estudio que llevará el nombre de "From Zero", mismo que saldrá a la luz el próximo 15 de noviembre.

Pero aunque las y los fans se encuentran bastante emocionados por este esperado encuentro, una inesperada noticia ha sacado de sus casillas a más de una persona, ya que el guitarrista Brad Delson sorprendió a la red al anunciar que estará ausente en la próxima gira de reunión. Este sorpresivo anuncio se produce justo después de que Linkin Park realizara una transmisión en vivo global desde Los Ángeles, en la que la banda presentó su nueva alineación, incluyendo así a Alex Feder como reemplazo de Delson en la gira.

Fue a través de un emotivo mensaje en las redes sociales de la banda y del propio Brad Delson que se hizo oficial su salida del grupo y aunque no se ha confirmado que su ausencia sea permanente, las y los fans se encuentran especulando la razón de esta decisión.

Brad Delson deja Linkin Park antes de su gira mundial

La transmisión en vivo del pasado jueves 5 de septiembre marcó el inicio de una nueva era para Linkin Park, pues con la incorporación de Emily Armstrong, reconocida por su trabajo con la banda Dead Sara y Colin Brittain, productor y baterista que ha trabajado con bandas como All Time Low y Papa Roach, la banda está lista para mostrar una faceta renovada y energizada. En este evento, que fue seguido por miles de fans en todo el mundo, se presentaron algunos de los mayores éxitos de la banda, como "Numb", "In the End" y "Bleed It Out", así como el nuevo sencillo "The Emptiness Machine", que forma parte del próximo álbum titulado "From Zero".

Pero después de la emoción incial, Brad Delson compatió un comunicado en su cuenta de Instagram en el cual explicó las razones detrás de su decisión y expresó su entusiasmo por el nuevo capítulo que la banda está a punto de emprender. En su declaración, Brad Delson reflexionó sobre su trayectoria con Linkin Park y el lugar que ocupa en la banda en esta nueva etapa. Aunque no participará en la próxima gira, Delson dejó claro que su compromiso con la banda sigue siendo fuerte, especialmente en lo que respecta a la creación musical y el desarrollo de los espectáculos en vivo.

El comunicado explica las razones por las cuáles Brad Delson no participará en la gira mundial de la banda.

Fotografía: Instagram/@linkinpark

De la misma forma, Delson destacó que su ausencia en la gira no es un retiro definitivo de la banda, sino una decisión personal basada en su deseo de centrarse en la composición y producción. Además, expresó su confianza en Alex Feder, el guitarrista que lo sustituirá en los escenarios, ya que es un músico con una trayectoria destacada, habiendo trabajado previamente con artistas como Charli XCX y Troye Sivan. Delson elogió a Feder como "un músico de clase mundial" y subrayó que la banda está "verdaderamente afortunada de que contribuya con su talento único al universo de Linkin Park".

Por su parte, Mike Shinoda, líder de Linkin Park, también ha hablado sobre la nueva etapa de la banda y en una reciente entrevista con "Billboard", Shinoda ofreció más detalles sobre la salida de Rob Bourdon, baterista fundador de la banda, quien decidió apartarse de Linkin Park para centrarse en otros aspectos de su vida. "Rob nos había dicho hace unos años que quería poner cierta distancia entre él y la banda", explicó Shinoda. La decisión de Bourdon fue respetada por sus compañeros de banda, quienes lo han apoyado en su deseo de buscar nuevas direcciones personales y profesionales.

Con la partida de Bourdon y la ausencia de Delson en la gira, muchos fans se han preguntado cómo afectará esto al sonido y la dinámica de Linkin Park. Sin embargo, tanto Mike Shinoda como los otros miembros de la banda han dejado claro que la inclusión de Emily Armstrong y Colin Brittain no es un simple reemplazo, sino una expansión de la visión artística del grupo. "Estamos abrazando nuestro sonido característico, pero también explorando nuevos horizontes", dijo Shinoda. "Este nuevo capítulo nos llena de energía y estamos muy emocionados por lo que viene".

Su poderosa voz y su presencia escénica han sido destacadas como una adición revitalizante para la banda.

Fotografía: Instagram/@braddelson

"From Zero", el esperado regreso de Linkin Park

El álbum "From Zero" será el primer trabajo de larga duración desde el álbum "One More Light" de 2017, que fue el último disco lanzado por la banda antes del fallecimiento de su vocalista principal, Chester Bennington. Este próximo lanzamiento ha generado una gran expectativa entre las y los fans, quienes han estado esperando una señal clara sobre el futuro de la banda desde la trágica pérdida de Bennington.

De esta forma, el nuevo álbum ha sido descrito por los miembros de la banda como un tributo tanto a su pasado como a su futuro e incluso el título hace referencia a los orígenes de la banda, cuando comenzaron a tocar juntos bajo el nombre Xero antes de convertirse en Linkin Park. Según Shinoda, este nuevo trabajo captura la esencia de la banda en su conjunto, fusionando el sonido característico que los hizo famosos con nuevas influencias y matices. "Se trata de mirar hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo", afirmó Shinoda.

Por su parte, el sencillo "The Emptiness Machine", que fue presentado durante la transmisión en vivo, ha sido elogiado por críticos y fans por capturar la energía y el espíritu de Linkin Park, a la vez que introduce nuevos elementos sonoros que reflejan la evolución del grupo. El video musical del sencillo, que fue lanzado simultáneamente en YouTube, presenta una mezcla de imágenes nostálgicas y futuristas, simbolizando el viaje emocional que la banda ha atravesado desde sus inicios hasta el presente.

¿Qué dice el comunicado de Brad Delson en español?

"Estoy más que emocionado de compartir este nuevo capítulo con el mundo.

Hacer realidad nuestra visión es la culminación de muchos giros y vueltas, mientras continuamos nuestro viaje único juntos como banda. No podríamos hacerlo sin creer en lo posible, incluso cuando las cosas parecen imposibles; sin la capacidad de escuchar, particularmente cuando las emociones son profundas; y sin el apoyo y el amor de todos los que nos rodean. Gracias, gracias, gracias.

Estoy impresionado con Emily y Colin por su talento, pasión y colaboración. Profundo agradecimiento a todos mis compañeros de banda por su humildad, trabajo duro y amistad.

Siempre me he sentido profundamente conectado y orgulloso de nuestras actuaciones en vivo. A lo largo de los años me he dado cuenta de que prospero más cuando trabajo activamente con mis compañeros de banda detrás de bastidores, en elestudio, colaborando en nuestra nueva música y ayudando a construir nuestro espectáculo en vivo.

Estoy tan orgulloso de todo lo que seguimos creando juntos. Aunque no estaré en una gira en este nuevo capítulo, estoy súper emocionado de presentar a alex, mi guapo de asistente en la carretera. Alex es un músico de clase mundial, un amigo amable y considerado, y tenemos verdaderamente suerte de que contribuya con su talento único a nuestro universo de lp.

Una mirada nueva, un agrado honesto y un trabajo en equipo dedicado nos han traído a este momento especial. El privilegio de compartir nuestra creatividad con ustedes. Gracias por acompañarnos en este viaje."