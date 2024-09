Daniel Bisogno: revelan las primeras imágenes del conductor en el hospital tras recibir el trasplante de hígado

La tarde de este miércoles 4 de septiembre a través del programa Ventaneando, Rosario Murrieta jefa de información y conductora de la emisión pidió la ayuda de los televidentes pues, Daniel Bisogno necesitaba donadores de plaquetas para comenzar con el proceso del trasplante de hígado que requiere.

A lo largo del día, la petición de donadores para “El muñe”, como le dicen de cariño al conductor se publicaron en las redes sociales de Pati Chapoy y varios famosos. Pese a que no se tenía ningún tipo de información acerca de la cirugía a la que se someterá el conductor, la mañana de este jueves salieron las primeras imágenes de Bisogno en el hospital al salir de la cirugía de trasplante.

El querido conductor ya recibió el trasplante esta madrugada.

Foto: Ventaneando

Fue a través del programa “Kadri paparazzi” en donde dieron a conocer detalles y las primeras imágenes de Daniel Bisogno al salir de cirugía en la que recibió el trasplante de hígado. De acuerdo con lo que dijeron “El lobo” y “Santi” se trata de un procedimiento complicado y delicado, razón por la que pidieron donadores de sangre y plaquetas.

De acuerdo con los presentadores del canal de youtube antes mencionado, debido a lo complicado de la cirugía, el paciente, en este caso Daniel Bisogno podría pasar hasta 30 días en terapia intensiva, pero que las primeras 24 horas postoperatorias son cruciales.

En las imágenes que se presentaron en el video, se puede apreciar a un grupo de médicos y enfermeros alrededor de la camilla en la que presuntamente está Daniel Bisogno, pues es importante mencionar que en las imágenes no se ve claramente el rostro del presentador.

Los conductores de “Kadri paparazzi” aseguran que Daniel Bisogno fue operado por un selecto grupo de médicos y revelaron que el presentador fue ingresado a quirófano en la madrugada de este jueves, por lo que las imágenes son de Daniel saliendo de la cirugía.

El pasado lunes 22 de abril, cuando Pati Chapoy fue la encargada de confirmar que Daniel Bisogno se incorporaría nuevamente a Ventaneando, y tan solo un día después la líder del programa de espectáculos dejó claro que su amigo y compañero tan solo estará dos días a la semana, pues, sigue con su recuperación, ya que necesita un trasplante de hígado.

“En terapia intensiva estuve 25 días, no es cualquier cosa, con decirte que me salió una llaga en la cabeza porque de esos 25 días, 20 fueron intubado, que ahora suena muy fuerte, pero para todas las operaciones te tienen que intubar, pero no me podían desentubar porque no tenía la fuerza para respirar por mí mismo, había pensado en hacerme una traqueotomía para poder respirar, por suerte cuando les habían pintado el peor de los panoramas, les hablaron y les dijeron que ya podía respirar, que pasó a los dos días que falleció mi mamá”, comentó Bisogno