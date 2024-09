Piden donadores de plaquetas para Daniel Bisogno, ¿cuál es el estado de salud del conductor?

Daniel Bisogno encendió una vez más las alertas sobre su estado de salud luego de que este miércoles conductores de “Ventaneando” solicitaran al público donadores de plaquetas para el presentador. Rosario Murrieta indicó que esto era parte de los requisitos del hospital para el trasplante de hígado que necesita su compañero de cámaras.

En febrero pasado Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia por una fuerte infección en los pulmones, el conductor permaneció en terapia intensiva por varias semanas en las que fue intubado debido a la gravedad de su estado de salud. En su regreso a la televisión reveló que necesitaría un trasplante de hígado y que estaba en el segundo lugar de la lista de espera, pues antes había una joven que requería condiciones especiales para el órgano.

Durante la emisión de este 4 de septiembre, la periodista Rosario Murrieta solicitó donadores de plaquetas para Daniel Bisogno. “Una petición especialísima a nuestro público porque nuestro compañero esta mañana recibió una noticia fenomenal que es que hay probabilidad de que ya sea sometido al trasplante de hígado que estaba esperando por todos estos meses”.

Aunque la conductora no brindó más detalles sobre el estado de salud del conductor, dejaron ver que se encuentra bien. “Todavía no es algo seguro, pero es una gran probabilidad de que pase en cualquier momento”, añadió Linet Puente sobre el trasplante de hígado que podría recibir Daniel Bisogno.

Daniel Bisogno habla sobre el trasplante de hígado que necesita

El también actor, de 51 años, explicó el motivo de su hospitalización una vez que fue dado de alta y retomó su lugar en el programa “Ventaneando”. Indicó que todo comenzó por un problema en la vesícula, pero su estado de salud empeoró y los médicos descubrieron que se debía a una infección que había comenzado en el estómago, pero se propagó a los pulmones.

“Tenía frío todo el tiempo, estaba la infección ahí tremenda. Cuando llego al hospital empiezan a ver cómo está la cosa, estaba completamente invadido, yo tenía tres litros de pus (…) Cuando se dan cuenta de que el hígado estar peor, es cuando ya entran para ver la vesícula. Secan una biopsia del hígado y se dan cuenta. Siempre dicen que el hígado se regenera, pero llega un momento en que no, se hace chiquito y empieza a no funcionar, eso fue lo que me pasó a mí, público querido”, explicó en “Ventaneando”.