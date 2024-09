Daniel Bisogno, ¿cuál es su estado de salud HOY 5 de septiembre tras haber pedido donadores de plaquetas?

La tarde de este miércoles 4 de septiembre se dio a conocer a través del programa Ventaneando que el conductor Daniel Bisogno podría recibir un trasplante de hígado, por lo que hicieron una petición muy especial para que el querido presentador pudiera comenzar con los trámites pertinentes, pues necesitan donadores de plaquetas.

Cabe señalar que hace algunos meses, cuando Bisogno fue dado de alta luego de haber estado en coma, el conductor reveló por su propia voz que ingresaría una vez más al hospital, pero esta vez para recibir un trasplante como parte del tratamiento que debe seguir de por vida.

Pidieron donadores de plaquetas para el conductor.

Luego que a través de Ventaneando se diera a conocer que el conductor podría recibir el trasplante de hígado que necesita para que su salud se encuentre en óptimas condiciones, muchos se han cuestionado cuál es el estado de salud de “El Muñe” como también se le conoce.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha revelado más información al respecto, pues, solo se sabe que necesitan donadores de plaquetas para que el conductor comience con el proceso necesario para su intervención quirúrgica. Debido a esto es que aún no se ha revelado si es que Daniel Bisogno ya fue hospitalizado o cuándo es que podría llevarse a cabo dicho trasplante, se espera que en la emisión de hoy de Ventaneando se de a conocer más información.

Pese a que desde la tarde se dio a conocer en Ventaneando que el conductor necesita donadores de plaquetas, cerca de las 22:00 horas de este miércoles 4 de septiembre, Pati Chapoy, Pedro Sola y demás conductores del programa de espectáculos comenzaron a publicar en sus redes sociales la petición de donación con toda la información necesaria.

El pasado lunes 22 de abril, cuando Pati Chapoy fue la encargada de confirmar que Daniel Bisogno se incorporaría nuevamente a Ventaneando, y tan solo un día después la líder del programa de espectáculos dejó claro que su amigo y compañero tan solo estará dos días a la semana, pues, sigue con su recuperación, ya que necesita un trasplante de hígado.

“En terapia intensiva estuve 25 días, no es cualquier cosa, con decirte que me salió una llaga en la cabeza porque de esos 25 días, 20 fueron intubado, que ahora suena muy fuerte, pero para todas las operaciones te tienen que intubar, pero no me podían desentubar porque no tenía la fuerza para respirar por mí mismo, había pensado en hacerme una traqueotomía para poder respirar, por suerte cuando les habían pintado el peor de los panoramas, les hablaron y les dijeron que ya podía respirar, que pasó a los dos días que falleció mi mamá”, comentó Bisogno