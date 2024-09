Alex Bisogno, hermano de Daniel, revela entre lágrimas la última petición del conductor antes de su cirugía

La salud de Daniel Bisogno generó preocupación entre sus seguidores una vez más, pues se reveló que la noche de este miércoles fue sometido a una cirugía por el trasplante de hígado que esperaba desde hace algunos meses. El hermano del conductor, Alex Bisogno, reveló detalles sobre el procedimiento médico y la última petición que le hizo el presentador por la que no pudo evitar derramar lágrimas ya que está relacionado con su hija, Michaela.

Durante la emisión de este miércoles en “Ventaneando”, la periodista Rosario Murrieta solicitó donadores de plaquetas para Daniel Bisogno y adelantaron que podría recibir el trasplante de hígado que necesitaba. Sin embargo, fue hasta este jueves que el hermano del conductor confirmó la cirugía y dio detalles de la menta en la que ocurrió, así como de los emotivos momentos que vivieron en familia poco antes.

Al borde del llanto, Alex Bisogno reveló que su hermano le pidió que, en caso de que algo saliera mal, él se encargara de que nada le faltara a su pequeña hija, Michaela. “Nunca había visto a Daniel con tanto miedo como ayer, lloró, cosa que lo he visto como tres veces en mi vida (…) Son sentimientos encontrados porque estamos felices porque sabemos que era la cura que necesitaba Daniel y, por otra, saber que puedes perderlo”.

En febrero pasado el también actor de la obra “Lagunilla mi barrio” fue hospitalizado de emergencia por una severa infección en los pulmones, tras semanas en terapia intensiva fue dado de alta y en entrevista con Pati Chapoy reveló que su hija fue su gran motivación ante la crisis de salud que enfrentó.

“La veía a lo lejos solita con su muñeca y desprotegida y yo dije: ‘No, no la voy a dejar así, es no va a pasar. Pase lo que pase tengo que salir de esta’ (…) Si hubo un motor que me hizo salir adelante fue mi gordita porque me pegaron una foto de Michaela enfrente y cada que despertaba y la veía decía ‘no te voy a dejar, hija, pase lo que pase’”, dijo el conductor a la periodista de espectáculos.