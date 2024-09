Momento exacto en el que Adrián Marcelo renuncia a la Casa de los Famosos: "yo hasta aquí llegué"

Adrián Marcelo protagonizó una de las polémicas más fuertes de toda la televisión mexicana, pues, en las primeras horas de este martes, salió de la Casa de los Famosos tras su actitud y comentarios en contra de Gala Montes, con quien protagonizó un duro enfrentamiento.

Ahí fue cuando Odalys Ramírez decidió volver a pasar el clip de la eliminación del domingo pasado, donde Adrián Marcelo muestra su faceta más preocupante frente a la televisión mexicana.

Por lo que decidió confrontar a Adrián Marcelo con lo que había pasado en la noche de eliminación, dejando ver a todo México las acciones del creador de contenido y por lo que lo echaron después.

Con la frase “Una mujer menos para maltratar” Adrián Marcelo sentenció su participación en la Casa de los Famosos México, pues ahí fue donde a manera de burla o enojo, el creador de contenido decidió pedir su salida de la casa.

Haciendo enfurecer a Gala Montes, quien decidió contestarle sobre lo ocurrido y no se guardó nada al acuario de ser violentada, otra de las razones por las que Adrián Marcelo saldría en minutos del reality show.

“Si tienes huevos, salte de esta casa, no los tienes. Lo que dices me lastima, haces daño a la gente. Eres pasivo-agresivo.Ya te lo está exhibiendo la misma producción. Dices eso cuando se mueren 10 mujeres por feminicidios, no dices eso, se necesita tantito cerebro”, dijo Gala Montes.

Para que después del enfrentamiento Adrian Marcelo decidiera pedir su salida de la Casa de los Famosos México, protagonizan una odisea con marcas y redes sociales quienes agradecieron que por fin salió.

“Yo no voy a jugar ningún juego jefa, exijo en este momento ver a… Yo hasta aquí llegué jefa, y si no quieres tomar esto en cuenta disculpame con todo respeto, ya no es un tema que me interese, pero a mi representante o lo que sea...”, finalizó Adrián Marcelo.