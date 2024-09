Ricardo Peralta reflexiona luego de ser abandonado por Adrián Marcelo: "decepcionado de mí mismo"

Ricardo Peralta, quien también ha enfrentado numerosas polémicas dentro de la Casa de los Famosos, reflexionó después de la salida de Adrián Marcelo del reality show más famoso de México en la actualidad. El influencer se sinceró frente a todos los demás integrantes durante una junta grupal.

Las cámaras 24/7 de la Casa de los Famosos, captaron el momento en que todos los miembros del juego se sentaron a comer, como hace mucho no lo hacían, estuvieron en paz y platicaron tranquilamente, sin peleas, ataques, frases que podrían significar otra cosa, etcétera.

En esas reflexiones, Peralta dijo que entró a la casa en un momento en el que no sabía cómo se debía jugar el juego y simplemente se dejó arrastrar por la corriente, pero al final no salió bien porque terminó entregando su personalidad y dejó de saber quién era o para qué estaba ahí.

"Yo entré y no entendí nada, no entendí nada, no sé quién soy ni como me llamo. LEs pido una disculpa a todos, a todas porque de pronto no entiendes, y te pierdes en lo que sea que ocurra. Sabes que lo digo de corazón, he hablado con todos, quiero que sepas que estoy bien, soy una persona que aguanta, le encanta.