¿Culpa a Victoria Ruffo? Eugenio Derbez habla sobre las 'adicciones' de José Eduardo: "me hubiera gustado guiarlo por otro camino"

La historia de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo sigue dejando de que hablar. Después de verlos juntos recibiendo a su nieta, Tessa, y confirmar que ya limaron las asperezas. El comediante no dudó en hablar sobre las 'adicciones' de José Eduardo Derbez, donde no dudó en confirmar que la 'Reina de las Novelas' fue la culpable. El motivo de dicho argumento tiene que ver con la ausencia de Derbez en la crianza de su su hijo cuando era pequeño.

Se tiene que recordar que la separación de Eugenio y Victoria no terminó nada bien, al punto que la actriz decidió negarle la posibilidad de convivir con José Eduardo durante muchos años. Ahora, que el heredero de Ruffo y Derbez es grande, tiene una buena relación con su padre, pero al comediante le hubiera gustado guiarlo por otro camino durante su crianza.

Eugenio Derbez aseguró que José Eduardo fuma y toma por culpa de su mamá (IG: elminutotv)

¿Eugenio Derbez culpa a Victoria Ruffo de las 'adicciones' de José Eduardo?

Durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en 'El minuto que cambió mi destino', Eugenio Derbez habló de muchos temas sobre su carrera profesional y su vida privada, entre ellas las madres de todos sus hijos. Uno de los temas donde más se detuvieron fue para hablar de Victoria Ruffo, con quien tuvo a José Eduardo Derbez y con quien comparte ser abuelos de Tessa.

Cuando comenzaron a hablar de la relación con Ruffo, el comediante dejó claro que después del nacimiento de su nieta limaron las asperezas, pero también decidió lanzar un último ataque contra la actriz, ya que aseguró que gracias a que no pudo convivir con él durante su formación y crianza, el 'Niño Lobo' se fue por un camino que no le gusta, el de las 'adicciones'. Se tiene que recordar que Eugenio no está a favor que fume y tome.

"Yo fui el que me perdí toda la vida de mi hijo. Me perdí toda su infancia. Me perdí verlo crecer, me perdí criarlo. Me hubiera encantado, no sé, guiarlo por otro camino (lejos del alcohol y el cigarro), qué sé yo", dijo Eugenio a Gustavo Adolfo.

Eugenio se perdió toda la crianza de José Eduardo (IG: victoriaruffo)

Derbez tiene claro que sabe que José Eduardo fuma y toma porque vio a su mamá hacerlo toda la vida, cosa que no hubiera pasado si hubiera crecido a su lado. Este es uno de los puntos que más le importan al comediante, ya que se tiene que recordar que una de la grandes peleas con su hijo tiene que ver con el tema del cigarro y la bebida.

"Yo sé que fuma porque vio en su casa a su mamá fumar toda la vida. Yo sé que toma porque vio a su mamá tomar toda la vida...", dijo Eugenio.

Eugenio Derbez le habría dado otro ejemplo de vida

Eugenio tiene claro que si José Eduardo hubiera compartido más tiempo a su lado, habría conocido otro ejemplo de vida, mismo que podría haberlo dejado lejos del alcohol y el cigarro. Eso sí, dejó claro que no está diciendo que Victoria educara mal al papá de Tessa, su queja es que lo hizo sólo a su manera.

"Me hubiera gustado que viera un poco más de mi ejemplo. Ahora que veo que tiene mucho de mi sentido del humor, digo, '¿qué hubiera sido de José Eduardo si hubiera crecido conmigo?, quizás hubiéramos sido mucho más afines, hubiera tenido más mi sentido del humor", expresó Derbez.

Antes de terminar el tema dejó claro que no todo eran críticas sobre la forma de educar a José Eduardo. El productor y director le mostró su agradecimiento a Omar Fayad (esposo de Victoria Ruffo), por haber cuidado todos esos años a su hijo. Eugenio tiene claro que la presencia de Omar en la vida del papá de Tessa le brindó protección. Eso siempre se lo va a agradecer al esposo de la 'Reina de las novelas'.

