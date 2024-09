Eugenio Derbez asegura que hizo las paces con Victoria Ruffo tras el nacimiento de su nieta Tessa: "era un problema más mío que de ella"

Este 2024 José Eduardo Derbez y Paola Dalay se convirtieron en padres por primera vez gracias a la llegada de la pequeña Tessa, quien era esperada por todo el mundo del espectáculo y a quien no dudaron en presumir a días de su nacimiento; sin embargo, su llegada al mundo estuvo acompañada de un momento que muchos fans esperaban desde hace mucho: el reencuentro entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, padres del conductor de "Miembros al aire", quienes por más de una década tuvieron una muy mala relación tras su separación sentimental y pese a tener un hijo en común.

Si bien en el momento que se supo que la bebita ya había nacido mucho se comentó sobre el rencuentro de estos dos grandes actores y ellos mismos habían hablado de ello, las fotos juntos llegaron mucho tiempo después. Ahora, a tres meses del nacimiento de Tessa, fue Eugenio Derbez quien compartió nuevos detalles sobre este especial momento y también del reencuentro que tuvo con su ex.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para "El Minuto que Cambió mi Destino", el comediante y actor recordó que Victoria Ruffo y él limaron asperezas en el hospital el día que su nieta nació, aunque antes de dar más detalles recordó que por parte de la actriz de telenovelas nunca pareció haber ningún tipo de resentimiento. Pese a ello, quien sí tenía sentimientos encontrados era él mismo, pues por diferencias se perdió la infancia de José Eduardo.

Fue durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante que Eugenio Derbez habló sobre su más reciente estado con Victoria Ruffo, con quien tuvo a José Eduardo Derbez y aclaró que por fin dejaron el pasado atrás. "Acabamos de limar asperezas a penas hace nada, recientemente. Ahora que nació la bebé, nos encontramos en el hospital y yo creo que ese fue ya, el momento en el que decidimos dejar todo atrás, enterramos las rencillas", dijo.

Si bien ahora entre ellos todo parece estar bien, el actor de "No se aceptan devoluciones" se sinceró por primera vez sobre su relación con la actriz, a años de que cada uno formó su propia familia; ella con Omar Fayad y él, con Alessandra Rosaldo. Fue entonces cuando confesó que él siempre cargó con lo emocional de no poder ver a su hijo y criarlo.

"Debo de confesar que era un problema más mío que de ella. Yo lo veía y decía, como que a ella no le importaba mucho y el que traía la carga emocional era yo y lo traía yo porque yo fui el que me perdí toda la vida de mi hijo. Me perdí toda su infancia. Me perdí verlo crecer, me perdí criarlo; me hubiera encantado, no sé, guiarlo por otro camino, qué sé yo", reveló.