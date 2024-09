Roberto Cantoral recordó las FIESTAS que armaba Itatí en la casa junto a Consuelo, Campomanes y Yolanda Andrade: VIDEO

Roberto e Itati Cantoral son de las personalidades del mundo del espectáculo más queridos. Su forma de ser y su talento los han llevado a lo mas alto, pero en esta ocasión no vamos a hablar de un nuevo logro en sus carreras o el inicio de un nuevo proyecto, sino del pasado, cuando eran jóvenes y hacían fiestas en su casa. Para ser más precisos de las tremendas fiestas que armaba Itati en la casa de Lindavista.

Durante la entrevista realizada en el programa de Montserrat Olivier y Yolanda Andrade, el hermano de Itati no tuvo reparos en hablar de los reclamos y todas las preguntas que le hacía su madre cuando terminaban las fiesta en su casa. Yolanda y la actriz recordaron las fiestas que se armaban en la casa de Lindavista junto a personalidades como Consuelo Duval, Fabiola Campomanes y otras amiga de aquellos años.

Roberto recordó las fiestas que armaba Itati cuando eran jóvenes (IG: montseyjoetv)

Roberto Cantoral expone las fiestas de Itati y sus amigas

"Las pachangas que armaban en la casa de Lindavista", comenzó Roberto, pero fue interrumpido por Yolanda e Itati para recordar que Fabiola Campomanes y Consuelo Duval eran dos de las invitadas de lujo a cada una de las "pachangas" que araban en la casa de los Cantoral.

"Mi mamá me decía: '¿oye qué son estas botellotas, grandototas que dejan después de cada reunión?'", dijo Roberto.

Yolanda y la hermana de Roberto expresaron que eran los recuerdos de la noche para después confirmar que se trataban de botellas de tamaño 'Patas de mula'. Después de revelar cómo eran las noches de fiesta de su hermana, Yolanda recordaba lo bueno y sano que era de joven. fue cuando Itati aprovechó para quemarlo también.

Itati reconoció que la pasaba muy bien junto a Campomanes, Duval y Andrade (IG: montseyjoetv)

Itati reconoce que Roberto ya no es el chico bueno y sano de aquellos años

Después de escuchar cómo recordaba las fiestas que armaba Itati en su casa, Yolanda recordó que Roberto era muy sano de joven. Fue en este momento que la actriz entró al quite para reconocer que ya no es tan sano como antes. Al cantante no le quedó de otra que reconocer que ya se le había quitado lo aburrido.

"Ahora la sana soy yo y él es el borracho", dijo Itati

La conversación siguió, pero hablando sobre cómo se conocieron sus papás y lo gran actriz que era a pesar de no haberse dedicado al mundo del espectáculo. Roberto recordó que su mamá sí tuvo un pasado cercano a las cámaras y a la farándula antes de conocer a su papá.

