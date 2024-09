¿Cuánto mide Gala Montes? Esta es la altura de la habitante más polémica de La Casa de los Famosos México

Gala Montes se ha convertido en una de las habitantes más queridas de La Casa de los Famosos, aunque algunos televidentes la señalan como problemática, para otros es una de las mujeres más valientes de la contienda, así como también una de las chicas más hermosas de esta segunda temporada.

Una de las cuestiones que rondan respecto a la imagen de Gala Montes es su estatura, ya que a través de la pantalla se logra apreciar que es la mujer más alta de La Casa de los Famosos México, algo que ha dejado muy curiosos a los espectadores, quienes se preguntan cuánto mide.

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México, Gala Montes utilizó sus redes sociales para responder varias preguntas del público, una de ellas fue cuánto es lo que mide con y sin tacones, la actriz de telenovelas señaló que su estatura es de 1.73 y cuando utiliza zapatos altos, ya depende de los centímetros del tacón.

“No soy tan alta, mido 1.73, pero pues con tacones me veo muy alta y por lo regular me gusta usar tacones, me gusta verme alta”, es lo que dijo Gala Montes cuando dio a conocer su estatura, ya que constantemente es comparada con sus compañeras, como Briggitte Bozzo quien mide 1.49.

Sigue leyendo:

Gala Montes se pone celosa de Karime y le reclama a Agustín: "solo a mí me puedes tratar bien y a nadie más"

Gala Montes es una polémica habitante del reality show. Captura de pantalla IG/galamontes

¿Qué pasó con Gala y Agustín en La Casa de los Famosos México?

Una de las parejas que se formó en esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México es entre Gala Montes y Agustín Fernández, la actriz y el modelo han interactuado físicamente en un par de ocasiones, también se han besado incluso han dormido juntos en la suite, situación que desencadena un sinfín de emociones entre ellos y también entre las personas que siguen sus pasos dentro del reality show.

Gala Montes junto a sus compañeros del Team Mar. Captura de pantalla IG/lacasadelosfamososmexico

Recientemente Agustín y gala se sinceraron sobre lo que pasa entre ellos, ya que la actriz de telenovelas mencionó que no le parece bien que solamente estén juntos o se besen los viernes cuando es la fiesta dentro de La Casa de los Famosos México y que el resto de la semana se traten con indiferencia.

A lo que a Agustín Fernández buscó dejar claro que él acudió a La Casa de los Famosos México para jugar y divertirse, y que no estaba buscando una relación seria, a lo que Gala le reiteró que ella quería ser un soporte dentro del juego, situación que puso a ambos en un momento serio e incómodo.