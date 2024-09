Gala Montes se luce haciendo ejercicio y le pide a la producción de LCDLF un tubo para bailar

“Difícil domingo, se nos fue un gran amigo. Nadie se despierta en esta casa, todos están dormidos, pero podemos, con actitud”, expresó Gala Montes, de 24 años de edad, desde el reality show “La Casa de los Famosos México” porque se lució al compartir su rutina de ejercicio.

La actriz y cantante mexicana arrasó con su manera de ejercitarse debido a la buena actitud que mantuvo durante su entrenamiento. Por lo mismo, no sólo parecía instructora de ejercicio, sino que evocó a Barbie aerobics, también llamada Barbie aeróbica, ya que compartió consejos para lograr hacerlos los ejercicios.

Gala Montes se mantuvo activa en "La Casa de los Famosos México" desde donde compartió una rutina de ejercicio.

Gala Montes se luce al estilo Barbie aerobics

“Otra vez, si no puedes, levántate. Si te duele, ponte curita”, añadió Gala Montes tras hacer unos estiramientos con los que demostró que tiene flexibilidad. “No se frustren, si no pudieron, mañana podrán. Vengan, no se desanimen si no les salió. Beyoncé no se hizo en un día”.

La participante del reality show se lució como si fuera una instructora profesional.

“No se frustren, si no pudieron, mañana podrán”, expresó Gala Montes durante.

Las palabras de la villana de “Vivir de amor” quedaron grabadas en video, mismo que está disponible en el canal de YouTube de Canal 5. Usuarios de esta plataforma de clips reaccionaron con mensajes positivos para la famosa. “Gala (Montes), ganadora; se lo merece”, “Gala (Montes) es la mejor, no importa lo que digan de ella. Ella debe ganar sí o sí” y “qué agradable es la futura ganadora”.

Gala Montes promete enseñar a bailar en el tubo

Mientras se lucía al compartir su rutina de ejercicio, Gala Montes le hizo una especial petición a la producción de “La Casa de los Famosos México”: que en la fiesta temática de este viernes le lleven un tubo para que baile pole dance, disciplina que domina y la apasiona.

Sus fans son los más emocionados con esta solicitud, así que comentaron “llévenle el tubo”. En caso de que la actriz reciba el tubo, este viernes podría ser la sorpresa de la fiesta antes de la octava expulsión.