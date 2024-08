Emiliano y Leonardo Aguilar se ausentan de la fiesta de su papá, Pepe Aguilar, ¿problemas en la dinastía?

Este miércoles 7 de agosto el mundo del espectáculo está de manteles largos debido al cumpleaños del famoso cantante, Pepe Aguilar, uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana. En sus redes sociales el intérprete ha compartido videos del festejo que tuvo.

Ante sus millones de seguidores en redes sociales el intérprete de "Prometiste" subió varios videos demostrando que tiene una excelente relación con su familia y con su yerno, el reconocido cantante, Christian Nodal, quien hace unas semanas se casó con Ángela Aguilar.

Los ausentes en el festejo de Pepe Aguilar

Desde los primeros minutos de este miércoles Pepe Aguilar sorprendió a todos sus seguidores al compartir dos videos de su festejo de cumpleaños. En el primero de ellos posó muy contento junto a su esposa, Aneliz, y sus dos hijas, Aneliz y Ángela Aguilar.

El cantante subió varias historias en redes sociales. Foto: Instagram/@pepeaguilar_oficial

Inmediatamente los fans de Pepe Aguilar se percataron que los grandes ausentes en la celebración familiar fueron Emiliano y Leonardo Aguilar, sus hijos. Para no generar especulaciones de una mala relación, Leonardo le dejó un me gusta en la publicación, pero Emiliano no ha felicitado a su papá.

Los jóvenes le dejaron "me gusta" a su papá. Foto: Instagram/@pepeaguilar_oficial

Pepe Aguilar presume su relación con Nodal

En otra grabación compartida en redes sociales, Pepe Aguilar terminó con las especulaciones de una mala relación con su yerno, el cantante, Christian Nodal. El intérprete compartió un video en el que ambos se dan un fuerte abrazo, demostrando que se llevan bien tras el matrimonio de Nodal con su hija menor, Ángela Aguilar.

Como era de esperarse la publicación de Pepe Aguilar se volvió viral a los pocos minutos recibiendo miles de me gusta y cientos de comentarios. Los fans le desearon un muy feliz cumpleaños y le aconsejaron no hacer caso a todo lo que se dice de la relación sentimental de su hija con Christian Nodal.