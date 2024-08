Andrea Legarreta rompe el silencio y se declara "Team Mar" en apoyo a su amigo Arath de la Torre

Los constantes pleitos en "La Casa de los Famosos México" ha llevado a algunos integrantes a reconsiderar su participación, entre ellos Arath de la Torre que tras el fuerte pleito con Ricardo Peralta y Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar el programa. Sin embargo, en el exterior fanáticos le han mostrado su apoyo incondicional, al igual que sus compañeros del programa "Hoy" como Andrea Legarreta que se declaró públicamente "Team mar" por la habitación a la que pertenece el conductor.

Andrea Legarreta se declara "Team Mar" en apoyo a Arath de la Torre

Los comentarios que Adrián Marcelo lanzo a Gala Montes en medio de una intensa discusión burlándose de su depresión generaron un fuerte impacto en Arath de la Torre, quien optó por dejar el reality show y así lo anunció a sus compañeros. Aunque horas más tarde, Briggitte Bozzo y la actriz lo habrían convencido de permanecer junto a ellas para apoyarse como equipo que ya es uno de los favoritos del público y así lo han mostrado a través de redes sociales.

Andrea Legarreta se declara "Team Mar" en apoyo a Arath de la Torre. Foto: IG @andrealegarreta

Fue a través de este medio que Andrea Legarreta compartió una imagen animada de Briggitte Bozzo, Gala Montes, Karime Pindter, Mario Bezares y Arath de la Torre mostrando su apoyo incondicional al "Team mar". Hasta el momento ninguno de los conductores se ha sumado a este apoyo, aunque muchos se mostraron en contra de la actitud que mostró Shanik Berman al abandonar el programa y así se lo hicieron saber en su visita al matutino.

Tras la fuerte discusión entre los integrantes del Team tierra y el cuarto mar -que comenzó por una supuesta broma a Sian Chiong sacando su colchón del cuarto-, Arath de la Torre decidió abandonar "La Casa de los Famosos México" por lo que más tarde se lo hizo saber al resto de los participantes puntualizando en la imagen que se estaba dando en el programa y que entre los espectadores se encontrarían sus hijos.

“Yo asumo como adulto la responsabilidad y las consecuencias de un mal momento porque no fue con malicia (…) No puedo seguir jugando así, prefiero salirme de aquí porque no tengo nada que hacer aquí, en estos ambientes, de verdad yo ya pedí mi renuncia de salirme del juego porque no quiero exponerme, porque no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad, no quiero equivocarme. Pedí mi renuncia porque tengo el derecho de hacerlo, ayer me sentí lastimado”, dijo el conductor.