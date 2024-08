Arath de la Torre, ¿es verdad que pidió su salida de “La Casa de los Famosos México”?

La discusión que se registró entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) tuvo afectaciones emocionales y físicas en Arath de la Torre, quien hizo un anunció frente a todos sus compañeros: pidió su salida. “Hasta aquí llegué señores. Ya pedí mi renuncia formal”, expuso el conductor del “Programa Hoy”.

El actor, quien fue uno de los principales galanes en las décadas de los años 2000, tomó esta decisión debido a que no estuvo de acuerdo con lo que se vivió en la casa más famosa de México. Además, expuso que tiene que velar por él y por su salud, ya que tiene una familia que lo espera fuera del programa de Televisa.

“No puedo permitir que me den donde más me duele porque yo no elegí mi enfermedad, tengo mucha labor que hacer afuera con mucha gente. He tratado de estar pacífico con o sin medicamentos. Represento una enfermedad difícil y complicada”, expuso Arath de la Torre para que sus compañeros entendieran por qué solicitó abandonar “La Casa de los Famosos México”.

“Amanecí mal, me acaban de medicar para la colitis y no puedo permitir una enfermedad más grave. Tengo hijos, tengo familia”, agregó Arath de la Torre.

Además, el comediante originario de Cancún, Quintana Roo, de 49 años de edad, expresó que las palabras del generador de contenido regiomontano Adrián Marcelo, de 34 años, le afectaron porque éste le gritó “pinch* rehabilitado” para recordarle su pasado con las adicciones.

Arath de la Torre fue llamado por “La jefa” y acudió al confesionario para recibir atención médica. Esto mantuvo a los demás concursantes de “La Casa de los Famosos México” tensos, ya que se desconocía qué pasaría con el presentador. Tras salir del confesionario, el conductor reveló que incluso pidió apoyo psicológico para tranquilizarse tras el drama que se registró entre todos los participantes.

Finalmente, Arath de la Torre dio a conocer que no abandonará el reality show. “Todo bien, todo bien”, expuso el actor, quien se apoyó de su equipo que integran Briggitte Bozzo, Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares.

Qué enfermedades tiene Arath de la Torre

El tema de salud de Arath de la Torre sacó a relucir sus padecimientos. Desde que entró a “La Casa de los Famosos México”, el comediante expuso que sufre de apnea del sueño, que es una afección frecuente en la que la respiración se detiene y se reinicia durante el ciclo del sueño.

Sumado a esto, también lo aflige la colitis, que es un trastorno en el funcionamiento del aparato digestivo. En el caso del famoso, al parecer se trata de colitis nerviosa y por ello hay dolor abdominal, náuseas y sensación de saciedad.

En el pasado, Arath de la Torre también tuvo problemas de alcoholismo, además de que consumía sustancias. Esto implicó que estuviera en rehabilitación, a la par de que atendió problemas de salud mental.