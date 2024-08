Pepe Aguilar reacciona a los rumores sobre el embarazo de su hija Ángela

La polémica que rodea a Christian Nodal y Ángela Aguilar por la rapidez con la que surgió su relación ha logrado afectar a su familia, en especial a Pepe Aguilar que ha sido blanco de ataques en redes sociales. El cantante ha tomado con humor los comentarios negativos sobre su hija menor y esta vez no fue la excepción, pues reaccionó a los rumores de que la cantante podría estar embarazada.

Pepe Aguilar reacciona a rumores sobre el embarazo de su hija

Tras destaparse el romance entre los intérpretes de “Dime cómo quieres”, Pepe Aguilar recibió un sinfín de mensajes en Instagram y aunque los ignoró por varios días mientras disfrutaba de las vacaciones junto a su esposa, Aneliz Álvarez, finalmente optó por mantenerse al margen y externar el apoyo a Ángela Aguilar con algunas indirectas durante sus conciertos.

Pepe Aguilar reacciona a los rumores sobre un embarazo de su hija. Foto: IG @pepeaguilar_oficial

La negativa de Pepe Aguilar a dar declaraciones sobre la relación de su hija Ángela desató el rumor de que podría estar en desacuerdo, sin embargo, la boda de la cantante con Nodal lo aclaró todo ya que el también productor compartió un tierno mensaje dedicado a la pareja junto a una serie de fotografías de la nueva familia.

Al respecto, se ha especulado que la rapidez el compromiso sería por un supuesto embarazo de la también modelo, de 20 años. A través de su cuenta de Instagram un usuario bromeó con el tema al comentar: “¿Ya compraste todo para la llegada del Nodalito en unos meses más?”, Pepe Aguilar reaccionó con un “Me gusta”, lo que dejó ver que sigue tomando con humor todo rumor sobre su hija y Christian Nodal.

Ángela Aguilar no ha dado declaraciones sobre su supuesto embarazo. Foto: IG @pepeaguilar_oficial

Pruebas de que Ángela Aguilar no estaría embarazada

Los cantantes de regional mexicano llegaron al altar el pasado 24 de julio con una íntima ceremonia a la que sólo asistieron cerca de 50 invitados. El evento ocurrió tan sólo unos días después del concierto que Ángela Aguilar dio en Sacramento, California, junto a su padre y en el que montó a caballo que, de acuerdo con algunos fans, significaría un riesgo en caso de estar embarazada.

A esto se suman los ajustados vestuarios que usa la menor de la dinastía Aguilar, pues, señalaron internautas, los corsés también podrían afectar su salud en caso de estar embarazada. Además, en el reciente concierto de Christian Nodal en Mazatlán, Sinaloa, la cantante fue captada fumando y consumiendo bebidas alcohólicas.

El conductor español Jomari Goyso -que fue testigo en la boda de la cantante- defendió a la llamada “Princesa del regional mexicano” y negó que estuviera embarazada. “Dejen la teoría de que está embarazada, déjenla, suéltenla porque no está embarazada. Suelten esta teoría, suéltenla ya. Lo que pasa es que no la van a soltar porque eso no les funcional, les funciona decir todas esas estupide***”, dijo en “Despierta América”.