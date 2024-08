VIDEO: estas serían las pruebas definitivas de que Ángela Aguilar no está embarazada

La polémica está lejos de terminar para Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues debido a la rapidez con la que la pareja llegó al altar -tan sólo unas semanas después de confirmar su romane- surgieron rumores de que la cantante podría estar embarazada y éste sería el motivo de la unión. Sin embargo, algunas de las recientes actividades y acciones de la “Princesa del regional mexicano” podrían aclararlo definitivamente.

¿Ángela Aguilar no está embarazada? Surgen pruebas

El pasado 10 de junio los intérpretes de “Dime cómo quieres” anunciaron su romance, tan sólo dos semanas después de que el sonorense confirmara el fin de su relación con la trapera argentina Cazzu y ocho meses después del nacimiento de su hija en común, Inti. Ante esto, la pareja recibió fuertes críticas en redes sociales y el cantante fue señalado de serle infiel a su expareja.

La primera prueba serían los ajustados corsés de la cantante en sus conciertos. Foto: IG @angela_aguilar_

Pese al alboroto que provocó su noviazgo, los cantantes llegaron al altar el paseo 24 de julio en una íntima ceremonia a la que asistieron de 50 invitados. El hermetismo con el que han mantenido los detalles de su relación y la rapidez de su compromiso desataron rumores de que la también modelo, de 20 años de edad, estaría embarazada.

Aunque se ha señalado que la pareja daría a conocer la noticia a finales de agosto, han surgido pruebas que demostrarían lo contrario y entre éstas la del reciente concierto de Nodal en Mazatlán, Sinaloa, donde Ángela Aguilar fue captada fumando. Algunos fans destacaron el resigo que esto implicaría para la cantante; además, indicaron que al ser americana también se trataría de algo ilegal ya que en aquel país aún no es mayor de edad.

Ángela Aguilar fue captada fumando en concierto de Christian Nodal. Foto: TikTok @edelizcastillo

A esta prueba, señala la influencer Dayane Chrissel en TikTok, se suma el concierto de Ángela Aguilar junto a su padre, Pepe Aguilar, en Sacramento, California, realizado en julio tan sólo unos días antes de la boda donde la artista montó a caballo y usó sus ya conocidos atuendos con ajustados corsés que también significaría un riesgo para su salud en caso de estar embarazada.

Amigo de Ángela Aguilar niega embarazo de la cantante

Jomari Goyso fue uno de los invitados a la sorpresiva boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, donde, además, fue testigo de la novia en la ceremonia civil. Por ello, el conductor español no dudó en detener a la cantante de las críticas que ha recibido por su compromiso y negó un embarazo como el motivo de que llegara al altar.

Ángela Aguilar continúa montando a caballo en sus conciertos. Foto: IG @angela_aguilar_

“No fue una boda repentina, dejen de decir que fue una boda repentina. La gente no lo sabía, eso no quiere decir que fuera repentina. Fue una boda planeada y mucha gente lo sabíamos (…) Dejen la teoría de que está embarazada, déjenla, suéltenla porque no está embarazada. Suelten esta teoría, suéltenla ya. Lo que pasa es que no la van a soltar porque eso no les funcional, les funciona decir todas esas estupide***”, dijo molesto el conductor en el programa “Despierta América”.