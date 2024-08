Christian Nodal es hipnotizado en una fiesta por John Milton y termina tirado en el suelo

Christian Nodal y Ángela Aguilar se siguen transformando en la pareja favorita de todo México y ahora tras mostrar sus primeras imágenes de su luna de miel y sorprender a todos los mexicanos con su sorpresiva boda, hemos podido ver una de las facetas más personales del famoso “forajido”.

En este momento sólo Christian Nodal es quien ha dado de hablar en las redes sociales con sus intervenciones en programas y colaboraciones. El cantante apareció en un curioso y extraño video en el que el cantante de regional mexicano está siendo hipnotizado por una leyenda como John Milton, video que rápidamente se hizo viral en todas las plataformas, por lo que tienes que verlo.

El famoso Christian Nodal se ha sometido una sesión de hipnosis con el famoso John Milton, todo en la cumbre de su reciente y sorpresiva boda junto a la cantante Ángela Aguilar, donde han podido verse una de las facetas más alocadas y personales del cantante en un video que rápidamente se ha vuelto viral.

Fue gracias a la leyenda John Milton que pudimos ver el video, ya que lo ha compartido en busca de mostrar lo intrigante que son sus métodos, pues sometió al cantante a una sesión de hipnosis, donde Nodal terminó sorpresivamente en el suelo, demostrando las fuertes habilidades de John Milton como hipnotista.

Todo esto fue comentado en un célebre podcast, donde John Milton aseguro que fue el mismo Nodal quien le llamó la atención para que lo hipnotizara todo mientras había una enorme fiesta de fondo; sin embargo, el ruido y la fiesta no incomodaron al famoso hipnotista, por lo que decidió mostrar todo su poder en este tipo de artes.

“Llegamos a una fiesta donde había una banda. Había música norteña, había música grupera en fiestón, de terror. En eso se me acerca Nodal y me dice ‘Hola, ¿usted me va a dormir? ‘Pero aquí con el ruido’”, comentó John Milton