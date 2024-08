Se filtra audio en donde Mayela Laguna ventila que Frida Sofía habría tenido dos intentos de suicidio

Desde hace varias semanas, el nombre de Mayela Laguna (ex pareja de Luis Enrique Guzmán) ha causado muchos problemas a la Dinastía Pinal y es que lo que parecía ser un pleito familiar que se trata en provado ha escalado al ojo público, pues el polémico canal de YouTube "Chisme No Like" ha compartido algunos audios filtrados supuestamente por una amiga cercana de Laguna y en esta ocasión ella habla de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Aunque no se ha comprobado que esos audios sean reales, todo parece indicar que sí se trata de la voz de Mayela Laguna, quien hace impactantes declaraciones y afirma que Frida Sofía habría intentado quitarse la vida en dos ocasiones. De la misma forma, confiesa que fue Laguna quien le presentó al abogado con el que la influencer pudo demandar a su abuelo, Enrique Guzmán, por supuesto abuso sexual.

En aquel supuesto audio, Mayela afirma Frida Sofía habría tenido estos supuestos intentos de suicidio frente a ella, por lo que se dio a la tarea de ayudarla y guardar el secreto de esta complicada etapa. Aunque ninguna de las dos ha hecho declaraciones al respecto, el audio compartido por "Chisme No Like" está causando mucha preocupación entre las y los seguidores de la influencer.

Mayela Laguna afirma que Frida Sofía intentó suicidarse dos veces frente a ella

De la misma forma, en aquel audio Mayela Laguna revela su frustración y enojo hacia Frida Sofía, con quien mantiene una relación cercana pero complicada, pues según Laguna, Frida Sofía no solo le confió sus problemas personales, sino que también estuvo presente durante dos intentos de suicidio.

El contenido filtrado también expone la tensión existente entre ambas mujeres ya que Laguna manifiesta su molestia porque Frida Sofía, tras regresar a México, no se ha comunicado con ella a pesar de que se suponía que ambas iban a realizarse pruebas de ADN relacionadas con la paternidad de Apolo el hijo entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán.

Este detalle añade una capa más de complejidad al ya conflictivo entorno familiar en el que se encuentran involucradas las familias Guzmán y Pinal.

Además de la grave revelación sobre los intentos de suicidio, el audio deja al descubierto otras preocupaciones de Mayela Laguna, quien no solo despotrica contra Frida Sofía, sino que también la acusa de ser ingrata y desleal, especialmente después de que Laguna le presentó a un abogado, quien habría sido crucial para que Frida Sofía pudiera regresar a México y enfrentar sus conflictos legales.

Frida Sofía, por su parte, no ha hecho ninguna declaración pública en respuesta a estas revelaciones, lo que ha dejado a sus seguidores y a los medios en la incertidumbre sobre su estado actual y su posición frente a las declaraciones de Laguna. Y es que la joven ha sido abierta sobre sus luchas con la salud mental en el pasado y estas supuestas declaraciones podrían vulnerar su estado emocional.

Las impactantes declaraciones sobre los supuestos intentos de suicidio de Frida Sofía