"Me da mucho miedo": Fer Moreno, ex de Acapulco Shore, es agredida físicamente por un vecino, comparte las imágenes

La mañana de este martes 27 de agosto el nombre de la influencer, Fernanda Moreno se convirtió en tendencia en redes sociales después de denunciar que se convirtió en víctima de una agresión física por parte de un hombre. La famosa compartió videos en sus redes sociales que inmediatamente se volvieron virales.

Ante sus millones de seguidores la exintegrante de "Acapulco Shore" y "La Isla Desafío Grecia y Turquía" subió varias grabaciones denunciando que un hombre la agredió. Las imágenes inmediatamente se volvieron virales, generando indignación y preocupación entre sus fans.

La mañana de este martes 27 de agosto el programa matutino "Venga La Alegría" compartió las imágenes que muestran la agresión que sufrió Fernanda Moreno, exparticipante de "La Isla Desafío Grecia y Turquía". El video se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes la también exintegrante de "Acapulco Shore" denunció que fue agredida físicamente por un vecino. Dijo que su agresor entró a su casa y ella intento sacarlo, pero terminó con la mano lastimada. La joven lo grabó y viralizó en sus redes sociales.

"Acabo de ser atacada en mi propia casa por un vecino. Esta es la persona que me lastimó, es un hombre, me rompió la mano en mi propia casa", dijo.

Una vez que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, Fer Moreno fue entrevistada por el programa de TV Azteca donde contó que vive con miedo después de la agresión que sufrió por parte de su vecino. Aseguró que continuará hasta el final con su denuncia.

"Se metió a mi casa, yo estaba sola, cerré la ventana y esta persona la abrió, me rompió la mano. Es una persona que sabe quién soy y me da mucho miedo, me preocupa que me haga algo. Voy a llegar hasta el final de esta denuncia", sentenció.