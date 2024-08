Frida Sofía vino a México para ratificar denuncia contra Enrique Guzmán, ¿cómo reaccionó Alejandra Guzmán?

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, ha sido tendencia en las últimas horas tras el problema que tiene con su abuelo Enrique Guzmán, pues fue hace tres años que la hija de Alejandra Guzmán acusó de abuso a su abuelo, lo que rompió la relación con su madre.

Ahora fue vista en redes sociales presumiendo el cómo disfrutaba de su estadía en la CDMX con la familia Moctezuma, a quien no veía hace tiempo, en ese momento no se sabía la razón de su llegada a México, pero es cierto que se sabía que no había visitado a la familia Pinal-Guzmán.

¿Alejandra Guzmán visitó a Frida Sofía en su llegada a la CDMX?

Fue hace unos días que Pedro Moctezuma y su madrastra Beatriz Pasquel difundieron fotos familiares con la cantante, pues casi 20 años residió en Miami, por lo que debieron presumirlo en redes sociales, pues con un emotivo mensaje no pudieron ocultar su felicidad por verla en sus hogares.

“Bienvenida Frida, qué increíble verte. Te queremos, una belleza. Los quiero a todos”, dijo Pedro Moctezuma

Lo que es cierto es que gracias a TVNotas se pudo saber que la razón principal de que Frida Sofía este de vuelta en México fue para ratificar su denuncia en contra de Enrique Guzmán, ya que presuntamente habría abusado de ella en múltiples ocasiones de su infancia.

Así mismo, recabaron información para saber la postura de Alejandra Guzmán, quien afirmó que la cantante estuvo al tanto de todo lo sucedido con Frida Sofía en su llegada a México, por lo que si bien no hizo declaraciones, es cierto que una persona de su staff hablo de lo que sentía la cantante sobre no poder ver a su hija.

"Sabía que Frida vendría y quería evitar cualquier situación. La familia Pinal se enteró de que vino a México a ratificar la denuncia por presunto abuso en contra de su abuelo, y que desea visitar a doña Silvia, su abuela”, dijo la fuente.

También la fuente de TVNotas afirmó que Alejandra Guzmán, sí lamentó la decisión de su hija, pues “le duele mucho que siga con la demanda y que se refugia en el yoga, en sus clases de canto, el trabajo y el amor de su madre. Desde 2015, cuando tuvo su última rehabilitación, no ha vuelto a beber una sola copa”

Pues hay que recordar que Frida Sofía afirmó que en más de una ocasión su abuelo la tocó indebidamente, por lo que durante una conferencia de prensa se detalló que Alejandra Guzmán también estaba implicada en la denuncia, por lo que hasta el momento se desconoce si esa ratificación de parte de Frida Sofía también reafirma la implicación de Alejandra Guzmán.