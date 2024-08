Frida Sofía deja demanda contra su abuelo y presentaría denuncia contra su mamá, Alejandra Guzmán

Frida Sofía volvió a México tras más de diez años viviendo en Estados Unidos y aunque se pensaba que ratificaría la denuncia contra su abuelo, Enrique Guzmán, por presunto abuso sexual, se reveló que comenzó un proceso legal contra su mamá, la cantante Alejandra Guzmán. Hasta el momento se sabe que la modelo se reunió con algunos familiares y estuvo acompañada de su padre, Pablo Moctezuma, pero no ha visitado a su abuela, la actriz Silvia Pinal, quien ha enfrentado complicaciones de salud.

Frida Sofía presenta denuncia contra su mamá, Alejandra Guzmán

Durante la emisión de este jueves en el programa “Ventaneando”, Pati Chapoy dio a conocer el proceso legal que comenzó Frida Sofía contra Alejandra Guzmán: “Nos estamos enterando que vino a México a denunciar a su mamá y no a ratificar la denuncia en contra de su abuelo, Enrique Guzmán”. Hasta el momento se desconoce el motivo por el que la también actriz comenzaría un pleito legal con su madre, aunque se ha especulado que estaría relacionado con dinero ante los rumores de que la roquera la sacó de su herencia.

Frida Sofía no quiso visitar a Silvia Pinal en su paso por México

En una entrevista para el ya mencionado programa de espectáculos, Alejandra Guzmán no descartó una reconciliación con su única hija pese a los fuertes conflictos que han enfrentado más de una vez. “Empezó el distanciamiento cuando le quité el dinero, cuando le dije ‘quiero que generes tu carrera, que hagas algo de tu vida’ y ya no le gustó que hubiese esa mensualidad (…) Yo le di todo lo que mi mamá y mi papá nunca me dieron”, dijo la cantante.

¿Frida Sofía dejó el proceso legal contra su abuelo, Enrique Guzmán?

Durante una entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante en 2021, Frida Sofía señaló a Enrique Guzmán por presunto abuso sexual cuando era niña y luego de ello comenzó un proceso legal contra el cantante. Sin embargo, el año pasado el también conductor dio a conocer que la modelo habría dejado la denuncia ante diversas situaciones como haberse sentido ignorada por las autoridades o el temor ante la reacción de la familia de su mamá.

“La joven me dijo ayer que por su parte no hay reconciliación y que la demanda en México no la pelaron, así que para ella el tema ya quedó sanado y que aquella fotografía de la Frida chiquita aterrorizada ante Enrique Guzmán era lo que quiera que supiera el mundo, que ella está en paz y tranquila”, indicó Gustavo Adolfo Infante en “Sale el Sol”.

Sobre los rumores de que la llamada “Reina de Corazones” habría sacado a Frida Sofía de su testamento, fue la modelo quien respondió a través de sus redes sociales: “Todos pensando que lo que me importa es el dinero. Fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos. Dinero viene y va, gente, yo no necesito andar de buitre esperando que se muera para recibir un dinero”.