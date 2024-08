Ella es la sobrina de Yuri que reclama a la cantante porque no la quiere ayudar en su carrera musical

Lu Valenzuela es una cantante joven que ha estado buscando su propio camino dentro de la industria musical en México. Es una intérprete reconocida también por ser sobrina de Yuri, a quien reclamó en una reciente entrevista porque nunca le ha llamado por teléfono.

Es la hija de Carlos Valenzuela, hermano de Yuri, quien murió en el año 2013. El empresario tuvo una muerte repentina cuando fue atropellado por un transporte del Metrobús, sobre Avenida de Los Insurgentes, casi esquina con la calle Hamburgo, en la colonia Juárez.

Sigue leyendo: Frida Sofía no quiso visitar a Silvia Pinal en su paso por México

Durante una entrevista con "De Primera Mano", la sobrina de la cantante aseguró que nunca ha tenido una sola llamada telefónica, incluso cuanto estuvo en uno de sus peores momentos, jamás le preguntó si necesitaba algo o si tenía para comer, o solamente si algo se ofrecía.

Incluso aseguró que su abuela llegó hasta ellas para decirles que siempre tendrán un lugar en su casa como una hija, y Lu como su nieta, pero a partir de ese momento dejó de manejarla como artista, supuestamente a petición de la propia Yuri, quien no ve con buenos ojos la carrera de la joven.

"Llegó (mi abuela) y me dijo ‘tengo que hablar con ustedes y quiero comentarte que tú en mi casa siempre vas a ser recibida como mi nieta, pero a partir de hoy no más como mi artista porque tu tía (Yuri) habló conmigo y ella no está de acuerdo con que yo te siga manejando. Ya perdí a un hijo, no quiero perder a otro".