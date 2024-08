Agustín es el nuevo líder y duerme la primera noche con Gala, esto fue lo que pasó

Este lunes 26 de agosto, ‘La Casa de los Famosos México’ vivió una jornada llena de tensión y emoción, marcada por el desafío de la semana para elegir al nuevo líder de la casa. En un enfrentamiento reñido, los diez habitantes de la casa se enfrentaron a la prueba de “Tira Muros”, un reto que ponía a prueba su habilidad y precisión al retirar ladrillos sin derribar los gatitos que decoraban el muro. Esta prueba no solo exigió destreza física, sino también una gran capacidad para manejar la presión y evitar la eliminación.

Con el objetivo claro de asegurar el liderazgo, Agustín y Adrián Marcelo se enfrentaron en una última ronda que definiría quién tendría el privilegio de convertirse en el nuevo líder de la casa. En esta etapa crucial, La Jefa les informó que solo tenían seis minutos para completar la ronda y que debían evitar derribar los gatitos para no ser eliminados. A pesar del esfuerzo de ambos, Adrián cometió el error de tirar dos gatitos. Con este fallo, Agustín Fernández se coronó como el nuevo líder de la semana.

Sigue leyendo:

La Mole habla de más y revela cuándo saldrá Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México

Paty Cantú invita a Gala Montes a cantar en su concierto del Auditorio Nacional

Agustín, el nuevo líder de la semama

Con la victoria en mano, Agustín recibió el privilegio de disfrutar de una suite especial durante la semana. Pero, además del lujo de tener su propio espacio, la dinámica incluía que siete habitantes pasaran una noche en la suite con él, uno por día, según el orden establecido por un sorteo.

Los siete participantes de La Casa de los Famosos México que acompañarán a Agustín en la suite del líder son:

Gala Montes

Gomita

Mario Bezares

Sian Chiong

Arath de la Torre

Karime Pindter

Ricardo Peralta

Es así como Brigitte y Adrián Marcelo son los únicos dos integrantes de La Casa de los Famosos México 2 que no podrán pasar una noche en la suite del líder con Agustín, ya que en su sorteo sacaron los números 9 y 8 respectivamente.

Agustín y Gala pasan la noche juntos

La primera noche en la suite del líder fue marcada por la presencia de Gala Montes, quien sacó el número uno en el sorteo. La actriz, al conocer la suite, se mostró sorprendida por el nivel de confort y los detalles especiales que la producción había preparado. Al llegar, Gala se encontró con frutas frescas y otros productos que no estaban disponibles para el resto de los habitantes, lo que hizo que su primera impresión fuera bastante positiva.

Sin embargo, no todo fue tan relajado. Gala había planeado disfrutar de una botella de vino que había encontrado en la suite, pero se vio obligada a desistir debido a una restricción impuesta por la producción. La actriz está bajo tratamiento médico y, por lo tanto, no le fue permitido consumir alcohol, lo que, aunque no afectó su ánimo, ya que en lugar de la bebida alcohólica decidió comer chocolates.

La primera noche de Gala y Agustín juntos en la suite se convirtió en el centro de atención. La química que existe entre ambos había sido evidente desde hace tiempo, y la oportunidad de estar a solas generó expectativas entre los seguidores del reality show.