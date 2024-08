La Mole habla de más y revela cuándo saldrá Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México

El nombre del creador de contenido, Adrián Marcelo, líder del cuarto "Tierra" de "La Casa de los Famosos México", sigue apareciendo en las redes sociales y las portadas de los medios de farándula, sobre todo ahora que su amigo "La Mole" revelara la posible fecha en la que se convertirá en el eliminado de la segunda temporada del reality show.

En lo que va de la edición 2024 de "La Casa de los Famosos México", Adrián Marcelo no ha dejado de estar en boca de todos después de los pleitos que ha protagonizado con la actriz, Gala Montes, y con el conductor, Arath de la Torre. Estos conflictos lo han llevado a ser uno de los favoritos para salir en las siguientes semanas.

Durante una de las recientes transmisiones del podcast "Hermanos de leche", "La Mole", amigo de Adrián Marcelo, se robó todos los reflectores después de hablar de la participación de su compañero en "La Casa de los Famosos México", asegurando que tiene el rol de villano.

En la plática que tuvo con Franco Escamilla, "La Mole" fue cuestionado sobre cuándo saldrá Adrián Marcelo de "La Casa de los Famosos México". El comediante confesó que no tenía la fecha exacta, pero es consiente que podría salir el próximo mes, es decir, antes de la gran final del reality show.

En este sentido el comediante explicó que "La Casa de los Famosos" nunca la ganan los "villanos" y los hombres, lo que hace sentido a su teoría de que Adrián Marcelo sería de los últimos expulsados de la temporada 2024. A pesar de eso le reiteró su apoyo a su compañero y amigo.

"No sé (cuándo termina el contrato). En un mes (sería el eliminado). La Casa de los Famosos no la ganan los hombres. Los villanos no la ganan", sentenció.