¡Reveló la sorpresa! Karely Ruiz dio a conocer el género de su bebé en las redes sociales

Karely Ruiz anunció su embarazo en las redes sociales. A través de una tierna fotografía dio a conocer que ya está esperando a su primer bebé, por lo que advirtió a sus fanáticas y fanáticos que esta misma tarde del 24 de agosto, revelaría en exclusiva el género en sus redes sociales.

"Es una niña, gracias Dios", escribió como pie de fotografía en un video donde reveló el vestido que utilizó para la ceremonia, también un poco la decoración del lugar donde se hizo el evento, además de un video en donde se le puede ver sonriendo con una enorme felicidad por la gran noticia.

¿Cómo sucedió la noticia? En las redes sociales, puede verse el video del momento en que explotaron los fuegos artificiales preparados para el momento. Salió mucho humo rosa de los mismos, dando a entender que se trata ni más ni menos que de una niña la primogénita de Karely Ruiz.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados que parecieron en la publicación:

Fue a través de las redes sociales donde cofirmó que tendrá un bebé. La tarde de este 24 de agosto de 2023, apareció una fotografía de Karely en un vestido entallado, color dorado y se le pudo ver por primera vez, a detalle, su baby bump presumido en una pose de costado.

"El día que me enteré de tu llegada, fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento. Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí, te cuidaré y te amaré por siempre", escribió en su Instagram oficial.