¡Karely Ruiz será mamá! Anuncia embarazo con tierna FOTO y mensaje a sus seguidores

Este 2024 ha estado llena de embarazos sorpesa y esperados nacimientos, pero hace algunas horas las redes sociales se encendieron de felicidad cuando la conocida influencer Karely Ruiz compartió una fotografía muy diferente, pues a través de su cuenta de Instagram compartió con sus casi 10 millones de seguidores que se encuentra embarazada. Este anuncio ha generado una avalancha de reacciones tanto en México como en la comunidad internacional.

Karely Ruiz ha construido una carrera que desafía las normas tradicionales de lo que significa ser una figura pública en la era digital. Con una combinación de autenticidad, confianza y una actitud desenfadada frente a la controversia, la influencer ha cultivado una imagen que, aunque polarizante, captura la atención de millones. Su ascenso a la fama no ha estado exento de polémicas; sin embargo, es precisamente su habilidad para manejar y capitalizar esos momentos lo que ha solidificado su lugar en el competitivo mundo de las redes sociales.

Su contenido, a menudo considerado provocativo, ha suscitado tanto críticas como alabanzas; pero este 23 de agosto, la influencer compartió esta inesperada noticia que está marcando un nuevo capítulo en su vida, asegurando que es un sueño hecho realidad y espera con ansias el momento de conocer a su primer hijo.

Con una poderosa fotografía que parece haber sido seleccionada cuidadosamente, la influencer aparece con un elegante vestido dorado, que resalta su pancita de embarazo. Acompañando la imagen, Karely escribió un mensaje emotivo que revela la profunda alegría que siente al esperar a su primer hijo:

El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida, es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió, no tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí, te cuídare y te amaré por siempre, escribió Karely Ruiz visiblemente emocionada.