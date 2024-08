Metro CDMX: Nace una bebé en la estación Pantitlán, ¿tendrá viajes gratis de por vida?

La mañana de este miércoles 21 de agosto una mujer entró en labor de parto cuando se encontraba en las instalaciones de la estación Pantitlán de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y gracias a la ayuda de elementos de la Policía Auxiliar el parto resultó favorable y le dieron la bienvenida a una pequeña niña, por lo que después de que se diera a conocer el caso en redes sociales cientos de internautas se han cuestionado si la menor podrá viajar en el referido transporte público gratis de por vida, por lo que en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

Fue a través del portal oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México donde se dio a conocer que los elementos de la Policía Auxiliar se encontraban realizando labores de vigilancia en la estación Pantitlán de la Línea A, la cual, se ubica en las inmediaciones de la alcaldía Iztacalco, cuando una ciudadana de 30 años de edad perteneciente a la comunidad mixteca les solicitó ayuda debido a que presentaba fuertes contracciones debido a su embarazo, por lo que los uniformados solicitaron el apoyo médico correspondiente.

Elementos de la SSC de la CDMX se encargaron de recibir a la bebé de una mujer que entró en labor de parto en las instalaciones de la Linea A del Metro. Foto: X: SSC_CDMX

Pese a que los elementos de la Policía Auxiliar solicitaron el apoyo, estos no llegaron de manera inmediata y la mujer entró en parto, por lo que gracias a la capacitación con la que cuentan los elementos de la corporación antes mencionada, pudieron asistir a la mujer durante el parto, el cual, duró algunos minutos y una mujer policía fue la encargada de recibir a la recién nacida, quien tras su primer llanto fue entregada a los brazos de su madre.

Tras el exitoso parto, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médica (CRUM) de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México arribaron a la estación para valorar a la madre y a su hija recién nacidas, quienes pese a que se encontraban en buenas condiciones fueron trasladadas a un hospital cercano para que pudieran ser valoradas y recibir atención médica especializada.

Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México señaló que sus efectivos cuentan con capacitación en materia de primeros auxilios y pueden brindar apoyo a la ciudadanía en cualquier emergencia.

El parto de la mujer de 30 años no provocó afectaciones en el servicio de la Línea A. Foto: Cuartoscuro

¿La bebé que nació en la estación Pantitlán podrá viajar gratis en Metro de por vida?

Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) no ha difundido información referente al nacimiento de una bebé dentro de las instalaciones de la estación Pantitlán de la Línea A, sin embargo, se sabe que en estos casos no se les otorga gratuidad en el servicio a los bebés, no obstante, es importante mencionar que cada que ocurre un nacimiento en el Metro surge esta duda, la cual, se originó gracias a que en 2013 en entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, le otorgó este beneficio a un bebé que también nació en la estación Pantitlán el 30 de abril y aunque fue un caso único, surgió una especie de leyenda urbana.